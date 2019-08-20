奇美醫學中心研發多項新式醫護器材 獲發明設計賽大獎

2019-08-20 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



奇美醫學中心護理人員發想、投入研發改良每天使用的醫療器材，院方成立「創新醫療3D列印團隊」，推出如意滾筒、集器、氣墊式窩巢、保暖衣、輔助計數型集針盒、氧氣集氣、球型手套等新產品或改良現有器材，不但大幅提升醫療安全品質、改善患者病情與舒適度，還獲得多項發明、設計競賽優勝，部分產品更獲得國內外專利，若有醫材廠商青睞，商品化上市後能提供更多病患、其他醫療院所使用，院方今天表揚參與人員，教學副院長王志中強調，所有發明都不是為了賺錢，而是希望對患者有助益。

奇美醫學中心院長邱仲慶、教學副院長王志中支持生產教具輔助教學、研發臨床照護用品提升醫療品質，105年成立3D列印研究室，去年3月結合南臺科大電機工程系生醫組教授陳培展、諮詢顧問翁瑞侑等跨領域職類專家，協助醫護人員將改善臨床工作的發想落實成具體產品，不過因為醫院並非醫療器材廠商。

這次奇美醫學中心以如意滾筒、集器、氣墊式窩巢、保暖衣、輔助計數型集針盒、氧氣集氣、球型手套等七項作品參加「2019綠點子發明暨設計競賽」，報名七個團隊共獲兩鈦金、三金、二銀，成績亮眼。

獲得最高榮譽鈦金獎的「集器」看似毫不起眼，

絕對改善用藥安全、爭取急救分秒必爭時間大有助益

。護理部董育珍、胡淑惠與內、外科加護病房黃佩珍、許家蓁等20年以上資歷護理師團隊發想獲得院方支持，已申請陸台美三地專利，還將參加國際發明展。

這項發明來自住院病人常因病情需要，醫護人員必須置入許多管路，而這些管路因放置的位置、目的不同，而有不同的功能，重要的是這些管路不可混用，否則原本用來維繫病人生命的重要設備，反而可能危害生命。

董育珍、胡淑惠指出，病患有時身上會有3、5條甚至急救時經常是10幾條管線，不同用途標示、顏色、粗細都不同，尤其有些要用來檢測生命跡象、施打藥物，絕對不能發生錯誤，在急診或大量傷患出現時大批混亂交錯管線往往造成醫護困擾甚至影響急救時間。

他們提出改良發想多年，想出以護理分類常用的紅藍黃粉色與積木組合結構，終於運用3D列印科技，打造出首見的管線「集器」，除了收整的功能外，更重要的是可一眼辨識，遇到狀況，有效爭取黃金急救時間，改善用藥、病人的安全。此項創新產品因有效減少錯誤提升醫護精準度，獲設計競賽鈦金獎。

骨科病房護理師設計的如意滾筒，則由李怡珍、葉玲、鄭君婷、林琪馨、江惠英、馬淑清等骨科部護理人員發想，可經由簡單的徒手拆裝，切換為滾壓及按摩功能，成為一物三用的可拆式滾動按摩裝置，用於換人工髖或膝關節者，在病人自己舒適滾動或按摩腿部的同時，能減輕腿部腫脹僵硬、早日恢復膝關節彎度，此創新產品榮獲發明類社會組鈦金獎。

而為減少早產兒皮膚受壓及傷害，並提供早產兒支持性與舒適性的生長環境，促進發展與自我統整，3D團隊創新設計出「嬰幼兒氣墊式窩巢氣墊床」，具充氣後舒適安全，躺臥時兼具減壓、舒適透氣又能保暖的包圍效果，未充氣時方便摺疊收納。這項貼心新作品榮獲「2018台灣創新技術博覽會發明競賽」銀牌獎、「2019年綠點子設計類競賽」金牌獎。

另為保護病人免受傷害及協助臨床治療，設計『球型手套』，掌心設計充氣式球體宛如手握軟球，誘發刺激病人手部運動，減少手指末梢的腫脹維持前臂肌力，降低因約束導致手部合併症，手指上方運用可掀式網狀透氣布，亦減少護理師臨床照護上的護理工時，這項貼心設計獲發明類社會組競賽金牌獎。

護理人員為了提供病人氧氣需求，需適時調整氧療設備，常往返治療室、更換設備，耗時約6到7分鐘，且因多種設備而使環境雜亂，所以創作『氧氣集氣』：將不同濃度氧氣面罩接頭及其他氧療設備串聯在一起，以降低重複做工，減少護理時數，增加環境整潔度，提高工作人員滿意度。這項設計榮獲發明類社會組競賽金牌獎

體溫穩定對早產兒極重要，現行早產兒會以不透氣、無吸水之聚乙烯袋來保暖，為提供舒適之「保暖衣」，團隊發想源自斗篷，以開天窗方式露出胸腹部，方便觀察呼吸及執行臍導管放置，使用雙向拉鍊，於執行處置時僅暴露治療肢體，減少體溫喪失，並使用充氣式且透氣布料增進舒適性。此設計榮獲設計競賽銀牌獎。

中醫針灸療法為世界衛生組織所認定，針灸處置照護過程中，以遺漏針的發生率最高。護理人員於跟診時間中需紀錄針數，完成取針，但執行過程中僅用人形圖記針單，卻無其他計數工具可運用。有鑑於此，3D列印團隊創新研發「計數輔助型集針盒」用以提升並增進取針之正確性及快速性，使病患能得到有效且安全的醫療照護品質。此創新產品獲設計競賽銀牌獎。

奇美醫學中心教師培育發展中心主任郭進榮表示，科技始終來自人性，創意發明也源自於民眾的需求，奇美醫學中心「創新醫療3D列印團隊」目前成員約約60位，樂於匯聚專長與發想，齊心力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，共同為群眾健康貢獻團隊之力。感謝邱仲慶院長及王志中副院長對3D列印研究室的支持，也感謝南臺科技大學協助。