腸病毒併重症增兩例 北部兩童染71型

2019-08-20 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



家長勿輕忽腸病毒。衛福部疾病管制署今公布新增兩例腸病毒71型併發重症病例，為北部地區兩歲女童及男童，皆出現口腔潰瘍、發燒、步態不穩等情形，住院檢查後確認為腸病毒71型併發重症，目前個案皆已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，兩個案發病日分別為7月22及23日，北部女童出現口腔潰瘍、發燒、四肢無力、疱疹性咽峽炎及腦炎等症狀；北部男童則有咳嗽、發燒、喉嚨痛長水泡、皮膚紅疹及步態不穩等情形，皆因症狀持續就醫住院，經檢驗確認為腸病毒71型併發重症，所幸治療後兩人病況穩定，並於近日出院。

莊人祥說，據疾管署監測資料顯示，上周8月11日至17日，國內腸病毒門急就診計1萬5365人次，雖較上周1萬4691人次略升，但就診人次趨勢仍算持平；而今年腸病毒併重症累計28例中，以腸病毒71型20例為多，其他分別為腸病毒D68型及克沙奇A10型各2例、克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。另，今年已累計248例腸病毒71型輕症個案，也高於2016至2018年同期。