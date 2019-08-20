親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

幸運男中大獎不工作爽過5年 剛開工又中了破億獎金

腸病毒併重症增兩例 北部兩童染71型

2019-08-20 14:22聯合報 記者簡浩正╱即時報導

家長勿輕忽腸病毒。衛福部疾病管制署今公布新增兩例腸病毒71型併發重症病例，為北部地區兩歲女童及男童，皆出現口腔潰瘍、發燒、步態不穩等情形，住院檢查後確認為腸病毒71型併發重症，目前個案皆已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，兩個案發病日分別為7月22及23日，北部女童出現口腔潰瘍、發燒、四肢無力、疱疹性咽峽炎及腦炎等症狀；北部男童則有咳嗽、發燒、喉嚨痛長水泡、皮膚紅疹及步態不穩等情形，皆因症狀持續就醫住院，經檢驗確認為腸病毒71型併發重症，所幸治療後兩人病況穩定，並於近日出院。

莊人祥說，據疾管署監測資料顯示，上周8月11日至17日，國內腸病毒門急就診計1萬5365人次，雖較上周1萬4691人次略升，但就診人次趨勢仍算持平；而今年腸病毒併重症累計28例中，以腸病毒71型20例為多，其他分別為腸病毒D68型及克沙奇A10型各2例、克沙奇A6型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。另，今年已累計248例腸病毒71型輕症個案，也高於2016至2018年同期。

疾管署提醒，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一周內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送醫治療，以免錯失治療黃金期。

疾管署今公佈新增兩例腸病毒71型併發重症病例，為北部地區兩歲女童及男童。副署長莊...
疾管署今公佈新增兩例腸病毒71型併發重症病例，為北部地區兩歲女童及男童。副署長莊人祥（中）表示，兩個案皆陸續出現口腔潰瘍、發燒、步態不穩等情形，住院檢查後確認為腸病毒71型併發重症，目前個案皆已出院。記者簡浩正／攝影
分享

腸病毒發燒
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

中南部豪雨葉菜類瓜果類損傷 菜價上揚一成

2019-08-20 11:34

中華郵政加薪仍同工不同酬 交通部說下階段處理

2019-08-20 12:01

文資受災！羅東林鐵蒸汽火車煙囪遭雨淋崩壞

2019-08-20 13:48

怨紙紮品貴到「燒不起」？專業人士一張照網友全跪：藝術品值得！

2019-08-20 12:00

每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了

2019-08-20 11:44

活到38歲的生命體悟 陳嘉樺：每個人都要為自己好好活一次！

2019-08-20 09:41

低氣壓影響全台有雨 高雄、屏東不排除豪雨

2019-08-20 09:03

今晨澎湖3小時雨下了81毫米 吳德榮：今防致災性降雨

2019-08-20 07:43

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

屏東小琉球海邊豬屍 非洲豬瘟呈陰性反應

2019-08-20 14:24

奇美醫學中心研發多項新式醫護器材 獲發明設計賽大獎

2019-08-20 14:24

今年首度出現兩例瘧疾境外籍入個案

2019-08-20 14:21

引領「耐震宅」新浪潮，台中頂級豪宅強打安心建材

2019-08-20 14:19

54歲女血清膽固醇高 反式脂肪酸惹禍

2019-08-20 14:18

木瓜壞光光農民心淌血 陳吉仲拍板發7萬5千現金救助

2019-08-20 12:48

華信航空App預辦登機 起飛前25分鐘安檢過關

2019-08-20 12:21

坐火車遊博物館！ 國家鐵道博物館規畫案曝光

2019-08-20 12:12

北市抽驗29件生鮮蝦仁動物用藥、重金屬均合格

2019-08-20 12:02

延緩失智新發現！中研院：抑制關鍵蛋白可抑制大腦發炎

2019-08-20 11:52

高粱新品種臺南7號、8號 抗旱澇節水釀酒出酒率酒質佳

2019-08-20 11:28

男嬰出生發現「低位無肛」 直腸外拉、重建2周出院

2019-08-20 11:12

立榮航空無紙化登機證上路輕鬆一掃 「碼」上出發

2019-08-20 10:47

宛如會移動的美術館 旅美設計師打造集集彩繪列車

2019-08-20 10:45

高屏持續發布大雨特報 不排除達豪雨等級

2019-08-20 10:19

「集氣希望有颱風來？」彭啟明說預測路徑先別急

2019-08-20 09:45

預約美好性生活 每周9匙橄欖油可以很持久

2019-08-20 08:09

小低壓接近南台灣 彭啟明：南部留意強降雨、強風

2019-08-20 08:01

彭政閔紀念刮刮樂開賣 中職第一人

2019-08-20 00:15

多家陸籍航空減班、縮小機型

2019-08-20 00:15

秋冬旅遊補助 遊樂園加碼搶客

2019-08-20 00:15

救國旅！ 每年2次校外教學 9月上路

2019-08-20 00:15

健康你我他／遊美顱內出血 還好有意外險

2019-08-20 00:12

打敗癌因性疲勞 分級運動這樣做

2019-08-20 00:12

3歲前親子共讀 有助大腦發展

2019-08-20 00:12

健康主題館／懷孕換肝後順產 她是全球第3例

2019-08-20 00:12

醫師：仍需更多人認同器捐理念

2019-08-20 00:12

台彩中秋獎金 加碼5億元

2019-08-19 23:52

弘光科大、彰基攜手／離床警示 護病患不跌倒

2019-08-19 23:21

每天一杯手搖茶嗎？喝茶會傷胃、也會健康　3招教你喝對茶，手腳冰冷喝紅茶

2019-08-19 23:20
看更多

熱門文章

路邊等紅燈驚見大鱷魚出沒 積水中直奔駕駛座而來

2019-08-19 14:36

每天一杯手搖茶嗎？喝茶會傷胃、也會健康　3招教你喝對茶，手腳冰冷喝紅茶

2019-08-19 23:20

救國旅！ 每年2次校外教學 9月上路

2019-08-20 00:15

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-19 11:38

抗氧化的明星水果 營養師說是「它」

2019-08-19 16:14

新店人衝了！第三家「拿坡里炸雞專賣店」 20日開幕

2019-08-19 17:53

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

今晨澎湖3小時雨下了81毫米 吳德榮：今防致災性降雨

2019-08-20 07:43

預約美好性生活 每周9匙橄欖油可以很持久

2019-08-20 08:09

秋冬旅遊補助 遊樂園加碼搶客

2019-08-20 00:15

受大雨影響瓜果真的慘 潘孟安勘災：傷到農民心裡了

2019-08-19 15:31

民眾新歡「水豚」嗑光植栽 動物園哭笑不得

2019-08-19 23:15

「集氣希望有颱風來？」彭啟明說預測路徑先別急

2019-08-20 09:45

每日星座運勢／天秤事業積極有進展 投資易有收穫

2019-08-20 00:00

結婚12年求子不得 靠提高基礎體溫成功當媽

2019-08-19 14:36

Hebe田馥甄戴CITIZEN限量女表 不只美翻還能為女性發聲

2019-08-19 19:35

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2千元減為500元

2019-08-19 20:41

【家人關係】賴賴／改造

2019-08-20 06:00

小低壓接近南台灣 彭啟明：南部留意強降雨、強風

2019-08-20 08:01

金材昱館長要來啦！下月為TIFFANY旋風襲台

2019-08-19 15:06

華航飛洛杉磯優惠未稅最低12,000元起 持指定信用卡購票95折

2019-08-19 16:06

每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了

2019-08-20 11:44

低氣壓影響全台有雨 高雄、屏東不排除豪雨

2019-08-20 09:03

拯救滿臉油光靠「老祖宗的智慧」！菊花＋檸檬保濕又控油 洗臉時加這款更厲害

2019-08-19 21:27

豪大雨土石坍方 台鐵平溪線列車卡住啟動接駁

2019-08-19 14:58

【童言童語】小由／腦袋空空的

2019-08-20 06:00

【生活見聞】劉愛玲／友善環境的天使

2019-08-20 06:00

好心幫介紹工作 朋友說出超瞎理由「會過敏」拒面試

2019-08-20 13:04

台中市、彰化縣大雷雨即時訊息 持續至晚上6時15分

2019-08-19 17:24

泰國最新潮流集散地 經典「水上市場」再現曼谷商場

2019-08-19 14:54

避免瓦斯罐氣爆 標檢局：買攜帶式卡式爐要注意10點

2019-08-19 14:56

網美必拍 ！影子原來有顏色 奇美博物館影子魔幻展限定登場

2019-08-19 17:31

中華郵政加薪仍同工不同酬 交通部說下階段處理

2019-08-20 12:01

多家陸籍航空減班、縮小機型

2019-08-20 00:15

「松露牛排蛋餅」還有「肉片山三明治」當早餐！開丼、真芳聯名

2019-08-20 10:58

延緩失智新發現！中研院：抑制關鍵蛋白可抑制大腦發炎

2019-08-20 11:52

再也吃不到金磚巧克力...COVA結束代理 外界猜是這原因

2019-08-19 17:24

日本施舒雅美容SOGO忠孝館重新開幕 男士保養全新登場

2019-08-19 21:39

連爸爸賣畫助西非 1幅1萬引搶購

2019-08-19 20:34

摸起來像「水蜜桃絨」　MOYNAT輕量水桶包粉嫩登場

2019-08-19 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top