今年首度出現兩例瘧疾境外籍入個案

2019-08-20 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是「世界蚊子日」，民眾須多留意病媒蚊傳染病的傳播。衛福部疾病管制署今公布朗兩例瘧疾境外移入個案，為住在中部40多歲女性與南部40多歲男性，分別前往奈及利亞、烏干達等地區而受感染並確診，此也是國內今年度首兩例瘧疾境外移入個案。

疾管署表示，兩人出國前皆未服用預防藥物，目前治療中，將持續追蹤至檢體陰性為止。

疾管署副署長莊人祥表示，此兩瘧疾個案中，住在中部40多歲女性於6月21日至7月3日獨自赴奈及利亞旅遊，未服用瘧疾預防藥物，返國後於7月9日發病並就醫，因症狀持續於7月16日再次就醫而確診，治療後現已出院。

值得一提的是，另一例南部40多歲男性，於7月27日至8月8日與10名團員至烏干達從事志工服務，雖出國前有至旅遊醫學門診諮詢，但因擔心預防瘧疾藥物有惡心、腹瀉等副作用而未服藥，返國後於16日就醫通報後確診，目前住院中，而同團員經檢查無疑似症狀。

莊人祥說，台灣已非瘧疾疫區，近年皆無本土瘧疾發生。去年底發病境外移入個案、今年初公布不計，此兩例為國內今年度首度瘧疾境外移入個案，而7月這例因爲屬境外移入，評估後影響層面不大而未立即發布，不過若為本土個案，則會立即發布。衛生單位已給予兩名個案相關衛教，並將持續追蹤至檢體陰性為止。