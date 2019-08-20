引領「耐震宅」新浪潮，台中頂級豪宅強打安心建材

2019-08-20 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



身處地震帶的台灣，每年大小地震層出不窮，「建物耐震度」已成為現代人購屋重要考量指標，近期台中豪宅吹起「耐震宅」風潮，使用高端耐震工法打造建案，並通過耐震標章認證，保障民眾居住安全。

權威性的「耐震標章」認證制度，由耐震標章審查委員會評選頒布，審查標準包括耐震設計品質、現場施工品質等，截至105年10月共計35件建築獲得認證。

由鉅「大恆」是台中首座獲得SC構造住宅耐震標章建案，結構中採用特殊速度型阻尼器，達到吸收外界能量，減少建築物受力效果，其他建案如似水年華、沅林君子硯亦獲得耐震標章認證。

同樣具備高耐震工法的設計建案，以台中國美館特區的富邦「天空樹」最具代表，規劃地上39層、地下4層建築，採用日規雙制震消能系統，結合位移型阻尼器與速度型阻尼器共394組，抗震、抗風能力達到400gal與39m/sec，意即達到7級耐震與耐風，並減緩將近20%的搖晃程度。搭配高韌性SS結構，可降低地震位移變形，並使用CFT柱內灌漿工法，打造高品質居住空間。

大陸「宝格」規劃地上39層、樓高約160米，為全台首棟採用高規格質量調諧阻尼球TMD的住宅大樓，原理類似台北101大樓，該阻尼球設置於建築物頂樓，能有效降低地震或強風作用時高樓搖晃感，增加居住舒適度。