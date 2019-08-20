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54歲女血清膽固醇高 反式脂肪酸惹禍

2019-08-20 14:18聯合報 記者簡浩正╱即時報導

若攝取過多油脂，血清膽固醇恐怕降不下來。一名54歲女性在社區免費健檢時，發現血清總膽固醇高於300 mg／dl（正常為110至200 mg／dl）而就醫，詳細詢問飲食習慣發現，她不吃蛋黃、海鮮，但常吃麵類、麵包、蛋糕、燒餅油條等含高反式脂肪酸外食，經飲食控制、並多吃自己準備的餐點，最後獲得改善。

新陳代謝科醫師表示，近年臨床上患者，已有半數以上血清膽固醇過高，達到用藥標準，呼籲民眾可多自己開伙外，早餐與點心應避免攝取反式脂肪如酥油、乳瑪琳製品等。

收治該患者的書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，該女曾就醫，衛教後極積食療，膽固醇仍居高不下。初診檢驗低密度脂蛋白膽固醇達231mg／dl（正常＜130 mg／dl），三個月回診再驗為222 mg／dl，可發現食物膽固醇不是她血清膽固醇升高的主要原因。近來門診患者中，血清總膽固醇高於300 mg／dl，或血清低密度脂蛋白膽固醇高於200 mg／dl等嚴重高膽固醇血症個案越來越多，約占門診人數近兩成。

洪建德說，影響血清膽固醇高低的因素為「反式脂肪酸」、「飽和脂肪酸」、「膽固醇」三大類，但後兩者力道很小；近年實證醫學與食品科學研究，開始追蹤患者的烹調與加工用油，發現使用反式脂肪油脂多才是上升膽固醇血症的主因，若能減少攝取反式脂肪酸，血清膽固醇降低成果佳。而2015年美國人飲食指南，也修正醫界與營養界的衛教，主張注意反式脂肪酸才是防治重點。

而在降膽固醇上，洪建德說，透過藥物控制基本上都可降低二至五成，但若不規則用藥、或擅自停藥，易使治療失敗。若以飲食方式控制，他建議除減少油炸物外，自己煮最理想。自己開伙時，油脂盡量使用多元不飽和脂肪酸含量高的，如初榨橄欖油，且避免高溫烹調，豬油油炸烹調則偶一為之。

另外，早餐與點心應避免反式脂肪如酥油、乳瑪琳製品的攝取；若是需外食的上班族，洪建德說在開動前可考慮用一杯水洗掉外食過油，雖改變料理的味道，但仍有部分效果。

新陳代謝科醫師表示，近年臨床上患者，已有半數以上血清膽固醇過高，達到用藥標準，呼...
新陳代謝科醫師表示，近年臨床上患者，已有半數以上血清膽固醇過高，達到用藥標準，呼籲民眾可多自己開伙外，早餐與點心應避免攝取反式脂肪如酥油、乳瑪琳製品等。圖／ingimage
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反式脂肪膽固醇患者
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