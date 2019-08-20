文資受災！羅東林鐵蒸汽火車煙囪遭雨淋崩壞

2019-08-20 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



羅東林業文化園區蒸汽火車長年露天展示，煙囪遭雨腐蝕，竟然垮下來。台灣師範大學地理學系教授洪致文今在演講中以此為例，表示鐵道文化需要國家級博物館研究保存，作為其他地區鐵道文化保存範例。

文化部今舉行「台灣鐵道文化資源交流論壇」，邀請洪致文演講，講題為「國家鐵道文化資源網絡的建構歷程與未來願景」。

洪致文表示，各國大約都是在火車通車50年後開始保存鐵道文化，若依此通則，台灣1888年大稻埕到基隆火車通車，大約1935年鐵道博物館就應該成形。但台灣在1935年後，一直歷經二戰、國共戰爭等動亂，才一直沒下文。

他說，台灣鐵道文化資源其實不差，可惜因為缺少國家級鐵道博物館的邏輯性整合，整體才會落後全球。他也表示，隨著火車報廢年限縮短，像台鐵現在大概30年就報廢火車，未來保存速度應要更快。

洪致文表示，台灣鐵道文化資源之所以像現在分散四處，是因為當時台鐵將蒸汽火車送到嘉義，又稱要蓋新廠，空間不足，因此分送各地。1995年，北廠更因稱空間不足，發生將臥車等珍貴的保存車拆毀事件，之後才從各地要回來。

他說，此事發生後，台鐵內部也檢討，後來有位局長上任，才有苗栗鐵道文物展示館，成為鐵道文化博物館過渡性的措施。他說，這顯示一個局長的態度，會很重大地影響鐵道文化保存。

然而該局長下任後，台鐵又發生拆車事件，而且拆的還是上面註明「不可拆」的火車，有如「國寶變廢鐵」。洪致文說，他們思考鐵道文化不能寄託在一個首長手上，才在2003到2014年發起鐵道部與北廠保存運動。

洪致文也說，鐵道核心應包括台鐵、糖鐵、林鐵、高鐵、捷運等，鐵博雖然無法再像過去成為火車修復中心，但應做到博物館等級的車輛修復，讓過去的車輛內裝等都能有最好的呈現。他說，日前他去羅東，看到羅東林業文化園區蒸汽火車因錯誤地露天展示，煙囪遭雨腐蝕垮下來，非常心痛，未來鐵博應能作為其他鐵道文物展示典範。

今天論壇上有參與者表示目前籌備處人員太少，園區維護不足，造成蚊蟲孳生。文化資源司司長洪世芳表示，先前因尚未成立籌備處，只有六人，日前通過成立籌備處，可望很快可補足20人。