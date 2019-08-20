影／香蕉列車鐵道奔馳 集集美術館彩繪列車正式亮相

相關新聞
中華郵政加薪仍同工不同酬 交通部說下階段處理2019-08-20 12:01
怨紙紮品貴到「燒不起」？專業人士一張照網友全跪：藝術品值得！2019-08-20 12:00
每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了2019-08-20 11:44
活到38歲的生命體悟 陳嘉樺：每個人都要為自己好好活一次！2019-08-20 09:41
低氣壓影響全台有雨 高雄、屏東不排除豪雨2019-08-20 09:03
今晨澎湖3小時雨下了81毫米 吳德榮：今防致災性降雨2019-08-20 07:43
他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？2019-08-12 12:00
木瓜壞光光農民心淌血 陳吉仲拍板發7萬5千現金救助2019-08-20 12:48
華信航空App預辦登機 起飛前25分鐘安檢過關2019-08-20 12:21
坐火車遊博物館！ 國家鐵道博物館規畫案曝光2019-08-20 12:12
北市抽驗29件生鮮蝦仁動物用藥、重金屬均合格2019-08-20 12:02
延緩失智新發現！中研院：抑制關鍵蛋白可抑制大腦發炎2019-08-20 11:52
高粱新品種臺南7號、8號 抗旱澇節水釀酒出酒率酒質佳2019-08-20 11:28
男嬰出生發現「低位無肛」 直腸外拉、重建2周出院2019-08-20 11:12
立榮航空無紙化登機證上路輕鬆一掃 「碼」上出發2019-08-20 10:47
宛如會移動的美術館 旅美設計師打造集集彩繪列車2019-08-20 10:45
高屏持續發布大雨特報 不排除達豪雨等級2019-08-20 10:19
「集氣希望有颱風來？」彭啟明說預測路徑先別急2019-08-20 09:45
預約美好性生活 每周9匙橄欖油可以很持久2019-08-20 08:09
小低壓接近南台灣 彭啟明：南部留意強降雨、強風2019-08-20 08:01
彭政閔紀念刮刮樂開賣 中職第一人2019-08-20 00:15
多家陸籍航空減班、縮小機型2019-08-20 00:15
秋冬旅遊補助 遊樂園加碼搶客2019-08-20 00:15
救國旅！ 每年2次校外教學 9月上路2019-08-20 00:15
健康你我他／遊美顱內出血 還好有意外險2019-08-20 00:12
打敗癌因性疲勞 分級運動這樣做2019-08-20 00:12
3歲前親子共讀 有助大腦發展2019-08-20 00:12
健康主題館／懷孕換肝後順產 她是全球第3例2019-08-20 00:12
醫師：仍需更多人認同器捐理念2019-08-20 00:12
台彩中秋獎金 加碼5億元2019-08-19 23:52
弘光科大、彰基攜手／離床警示 護病患不跌倒2019-08-19 23:21
每天一杯手搖茶嗎？喝茶會傷胃、也會健康 3招教你喝對茶，手腳冰冷喝紅茶2019-08-19 23:20
拯救滿臉油光靠「老祖宗的智慧」！菊花＋檸檬保濕又控油 洗臉時加這款更厲害2019-08-19 21:27
機車空汙定檢逾期 罰鍰從2千元減為500元2019-08-19 20:41
NSO綠野音樂會 讓古典樂走入人群2019-08-19 20:37
台灣精品影片大賞 Rap饒舌歌創意多2019-08-19 20:36
連爸爸賣畫助西非 1幅1萬引搶購2019-08-19 20:34
90公斤會踩壞木地板？他租屋遭拒 網笑哭：484豆腐做的2019-08-19 20:00
共讀助寶寶大腦發育！專家：書本像玩具 但刺激聽覺觸覺2019-08-19 17:56
熱門文章
想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬2019-08-19 13:49
路邊等紅燈驚見大鱷魚出沒 積水中直奔駕駛座而來2019-08-19 14:36
每天一杯手搖茶嗎？喝茶會傷胃、也會健康 3招教你喝對茶，手腳冰冷喝紅茶2019-08-19 23:20
救國旅！ 每年2次校外教學 9月上路2019-08-20 00:15
抗氧化的明星水果 營養師說是「它」2019-08-19 16:14
新店人衝了！第三家「拿坡里炸雞專賣店」 20日開幕2019-08-19 17:53
床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？2019-08-19 15:26
今晨澎湖3小時雨下了81毫米 吳德榮：今防致災性降雨2019-08-20 07:43
預約美好性生活 每周9匙橄欖油可以很持久2019-08-20 08:09
受大雨影響瓜果真的慘 潘孟安勘災：傷到農民心裡了2019-08-19 15:31
民眾新歡「水豚」嗑光植栽 動物園哭笑不得2019-08-19 23:15
秋冬旅遊補助 遊樂園加碼搶客2019-08-20 00:15
每日星座運勢／天秤事業積極有進展 投資易有收穫2019-08-20 00:00
結婚12年求子不得 靠提高基礎體溫成功當媽2019-08-19 14:36
Hebe田馥甄戴CITIZEN限量女表 不只美翻還能為女性發聲2019-08-19 19:35
「集氣希望有颱風來？」彭啟明說預測路徑先別急2019-08-20 09:45
機車空汙定檢逾期 罰鍰從2千元減為500元2019-08-19 20:41
小低壓接近南台灣 彭啟明：南部留意強降雨、強風2019-08-20 08:01
【家人關係】賴賴／改造2019-08-20 06:00
金材昱館長要來啦！下月為TIFFANY旋風襲台2019-08-19 15:06
攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來2019-08-19 13:13
華航飛洛杉磯優惠未稅最低12,000元起 持指定信用卡購票95折2019-08-19 16:06
豪大雨土石坍方 台鐵平溪線列車卡住啟動接駁2019-08-19 14:58
低氣壓影響全台有雨 高雄、屏東不排除豪雨2019-08-20 09:03
【童言童語】小由／腦袋空空的2019-08-20 06:00
台中市、彰化縣大雷雨即時訊息 持續至晚上6時15分2019-08-19 17:24
拯救滿臉油光靠「老祖宗的智慧」！菊花＋檸檬保濕又控油 洗臉時加這款更厲害2019-08-19 21:27
【生活見聞】劉愛玲／友善環境的天使2019-08-20 06:00
泰國最新潮流集散地 經典「水上市場」再現曼谷商場2019-08-19 14:54
免疫細胞、幹細胞療法應用廣 但須慎防嚴重副作用2019-08-19 14:28
避免瓦斯罐氣爆 標檢局：買攜帶式卡式爐要注意10點2019-08-19 14:56
每年兩次戶外教學救國旅 觀光局長回應了2019-08-20 11:44
多家陸籍航空減班、縮小機型2019-08-20 00:15
網美必拍 ！影子原來有顏色 奇美博物館影子魔幻展限定登場2019-08-19 17:31
再也吃不到金磚巧克力...COVA結束代理 外界猜是這原因2019-08-19 17:24
「松露牛排蛋餅」還有「肉片山三明治」當早餐！開丼、真芳聯名2019-08-20 10:58
日本施舒雅美容SOGO忠孝館重新開幕 男士保養全新登場2019-08-19 21:39
連爸爸賣畫助西非 1幅1萬引搶購2019-08-19 20:34
延緩失智新發現！中研院：抑制關鍵蛋白可抑制大腦發炎2019-08-20 11:52
摸起來像「水蜜桃絨」 MOYNAT輕量水桶包粉嫩登場2019-08-19 15:54
留言