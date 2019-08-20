木瓜壞光光農民心淌血 陳吉仲拍板發7萬5千現金救助

2019-08-20 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東連日大雨，滿園落果令農民捶心肝！農委會主委陳吉仲今天上午前往長治鄉木瓜果園勘災，農民指著滿地落果心疼不已，希望政府能提供補助降低損失，而陳吉仲也當場宣布，每公頃木瓜可申請7萬5千元的現金救助。

農委會主委陳吉仲、立法委員鍾佳濱、長治鄉長古佳川等人，上午前往長治鄉溫室內視察農損，看見木瓜滿地落果開始腐爛，雖然還有木瓜掛在樹上的，但農民說根本開心不起來，因為水傷有潛伏期，待氣溫升高水氣跑出來後，樹上的木瓜將會陸續腐爛，根本無法採收。

另外，農民蘇國願說，種了15年的木瓜，過去遇到颱風，才會有嚴重農損，但近幾年只要遇上連日大雨，就足以造成傷害。果園內2/3的木瓜都泡湯了，而木瓜每隔4到6個月就能收成，但現在園內木瓜樹的根部已被雨水泡爛，只能無奈剷掉重新種植，要到明年初才能長成。

陳吉仲表示，屏東因為雨量下的太大，光是木瓜損失超過20%，會立即公告木瓜農民可以申請現金救助，10天內可以到鄉鎮公所請領每公頃7萬5千元的現金救助，後續復耕作業也有1萬2千元的肥料補助，而昨天前往高雄視察，木瓜同樣損傷嚴重，也宣布可請領相同補助。另外，農委會將同步統計屏東地區的果類農損，包括木瓜、香瓜、小玉等瓜果作物，損失確定後會同步發布農損補助公告。