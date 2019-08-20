坐火車遊博物館！ 國家鐵道博物館規畫案曝光

2019-08-20 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



坐火車遊博物館！台北機廠變身的國家鐵道博物館籌備處日前成立，鐵道博物館規畫案今亮相，將以鐵道村概念，分為主展場、動態維修展示區、科普學習中心、研究典藏庫房、鐵道社群文創區、珍貴車輛與鐵道劇場等幾區，還可讓旅客搭火車遊博物館、在復古鐵道餐車內用餐，再夜宿火車臥鋪般的鐵道旅館。

計畫也顯示，未來將把東興街圍牆打開，讓民眾不論從忠孝東路聯合報大樓、松菸園區、京華城等都走過來，都可輕鬆進入園區。讓國父紀念館到鐵道博物館的文化動線得以串連，夜間也開放。

文化部今舉行「台灣鐵道文化資源交流論壇」，文化部主祕陳登欽表示，國家鐵道博物館園區共17公頃，是東南亞第一，文化部希望這博物館是「活的博物館」，此規畫就是展現如何以說故事的方式，讓鐵博真的活起來。今天論壇聽取各界意見後，規畫案也會再滾動式修正。

規畫案計畫主持人都市里人規畫設計有限公司建築師林雋怡表示，該案以場域建立、展示教育、研究典藏、公共服務為四大願景及目標，不但要修復活化國家文化資產再利用，也會有軌道復駛動態展演，讓台北機廠生命史最佳再利用。

林雋怡表示，總體空間配置將有戶外生活展示區、動態維修展示區、科普學習中心、餐飲鐵道餐車、主展場、研究典藏庫房、鐵道社群文創區、珍貴車輛與鐵道劇場，戶外空間會有音樂藝術市集、移車台展演等，也會創造夜間休閒場域，與周遭城市機能連結。

博物館大廳方面，規畫綜合服務與教育推廣空間，提供整體博物館展演訊息、古蹟修復、遊客服務等設施。主展館會展示不同時期的各種車輛、機具、技術史料、文物、模型、解說導覽或勞工生活場域等。

車輛動態維修展演方面，將置入機車頭、車體或零件實地修復功能，成為可以被觀眾看見的技術知識。現地展將運用現有的舊機具、鍋爐、浴池等，讓觀眾 透過現地展示一覽北廠歷史現場。

此外，珍貴車輛與鐵道劇場會創新展現車輛的典藏，利用移車台特有的車輛移動方式，讓觀眾從展演中獲得知識的體驗與傳播。科普學習中心則由原技工養成所、材料試驗所整建轉化，提供兒童行駛模擬體驗裝置、鐵道相關課程等，前後花園也會做為鐵道迷你火車等相關兒童體驗設施。

林雋怡也表示，園區內復駛計畫會依著原車輛進廠脈絡，重新銜接切斷的軌道部分，並修復候車月台。屆時可望開通從西宿舍往東的中央鐵軌至鐵道劇場運行路段，夜間還可回到柴電工場維修保養，提供觀眾火車動態行駛體驗，另會有特定觀光路線。