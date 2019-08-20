中華郵政加薪仍同工不同酬 交通部說下階段處理

2019-08-20 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



交通部長林佳龍說，交通部上周正式核定中華郵政調薪案，加薪1到3％，追溯到今年元旦起。但中華郵政產業工會下個月擬對同工不同酬的疑慮，向交通部陳情。對此，交通部表示，相關訴求將列入下一階段處理。

對於調薪後，公司化前進入的轉調公務員及公司化後進入的職階人員，存在同工不同酬疑慮，交通部說今天表示支持調整郵政公司薪資結構中待改進之處，今年先處理1到3％調薪，以及待處理的危險、上樓、假日津貼，其他相關訴求將列入下一階段處理。

交通部說，有關郵政員工陳情爭取職階人員內外勤（非主管），比照轉調人員發給津貼，郵政公司回覆，因轉調人員與職階人員兩者待遇表的薪資結構設計並不相同，現行郵政公司轉調人員除支領資位待遇外，並依工作性質（內、外勤）或是否擔任主管職務支給不同層次之「職務待遇」，因此，擔任不同工作（內、外勤）的人員就會支領不同層次的職務待遇數額。

至於職階人員薪資結構，交通部說則是參考外界水準訂定單一薪給的職階待遇，其內涵相當於轉調人員的資位待遇加職務待遇，但針對擔任主管者則另外發給主管待遇。