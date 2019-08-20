延緩失智新發現！中研院：抑制關鍵蛋白可抑制大腦發炎

2019-08-20 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



大腦神經發炎是神經退化疾病，如亨丁頓舞蹈症、阿茲海默症等疾病的重要致病原因，中央研究院、林口長庚醫院與台北榮總經由動物實驗發現，抑制關鍵蛋白「Galectin-3」可有效地降低發炎反應，減緩這類疾病症狀、延長患者壽命。研究於本月刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

中央研究院生醫所特聘研究員陳儀莊表示，大腦中的微膠細胞是一種免疫細胞，它猶如保全，可清除不必要的蛋白、保衛大腦。

由於亨丁頓舞蹈症研究所需時間較短，研究團隊優先透過小鼠研究這個疾病。結果看見，罹病小鼠大腦會累積許多不好的蛋白，此時大腦會發出訊號向微膠細胞求救、號召微膠細胞來執行清除工作。

不過，一旦微膠細胞吞不掉大量敵人，微膠細胞內原本少少的蛋白「Galectin-3」表現量會失控上升、造成溶酶體損壞，此時不但無法協助作清除工作，還會一同加劇大腦內的發炎反應。

中央研究院國際研究生學程分子醫學學程博士生蕭建靖表示，研究團隊進一步透過藥物或基因方法抑制病鼠「Galectin-3」、清除受損的溶酶體，發現能有效降低腦內的發炎反應，延緩患亨丁頓舞蹈症的病程。原本只有13周到14周壽命的病鼠，用藥後能延長5日壽命。