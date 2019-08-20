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中南部豪雨葉菜類瓜果類損傷 菜價上揚一成

2019-08-20 11:34聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

上周中南部受到豪大雨侵襲，大雨災損陸續浮現。根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜交易量1605公噸，每公斤平均批發價38.1元，比上個交易日34.66元，上漲近一成（9.9%）。

台北農產運銷公司資料顯示，今日品質最好的（上價）高麗菜每公斤平均批發價30元、大白菜49元、小白菜46元、青江菜57元、空心菜62元、A菜52元、地瓜葉65元；小黃瓜90元、絲瓜59元、苦瓜104元、番茄87元、青蔥156元，價格仍位於高檔。

今日新北市傳統市場，短期葉菜類如空心菜、莧菜、A菜等，每把25元至30元不等，也有三把50元的品項，但菜量明顯變少；零售高山高麗菜每斤60元、青蔥一小把（3至4根）40元；根莖類胡蘿蔔、馬鈴薯一斤20至25元、洋蔥一個20元，進口的綠花椰菜每台斤85元、番茄一斤90元，價位處於高點。

北農分析，今日進貨量較休市前減少，市況因逢休市後，承銷需求趨增且受量減較多影響，買氣較休市前回升，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。

北農總經理翁震炘表示，前兩天彰丶雲丶嘉的小葉菜類產區看起來雨量較小，今日交易量1605公噸還算合理，不至於缺貨。但因為大雨災損，這時農民若還有未受損、高品質的蔬菜，拍賣勢必高價；根據今日北農的交易情形，各式菜種品質差異大，同一種菜上價與品質差的下價價差五、六倍，差異不小。

翁震炘表示，苦瓜、絲瓜、番茄等瓜果類非常怕下雨，連續下雨，瓜類開花授粉就會受到影響，影響期間約一兩周，要等到天氣放晴後，重新開花授粉，才會再有瓜果類供應市場，價格也才會趨於穩定。

北農
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