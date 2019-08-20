高粱新品種臺南7號、8號 抗旱澇節水釀酒出酒率酒質佳

2019-08-20 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農委會台南區農業改良場嘉義縣朴子分場長游添榮帶研究團隊，經9年努力，育種成功抗旱澇的節水新作物，釀酒高粱新品種「臺南7號」、「臺南8號」，在高鐵雲林地層下陷區土庫試種，1公頃可省1萬噸水資源，另提供2噸給金酒公司試釀酒，出酒率及酒質都好。

「新品種耐旱還耐淹」游添榮說，高粱是耐旱作物，對水需求僅水稻20％，在台灣稻田種高粱，不用引水灌溉，土壤含水量夠這2重高粱新品種成長，臺南7號適合一期作，因結穗期有梅雨，7號為散穗，既使雨不停，也不易有穗上發芽及發霉困擾。

臺南8號產量高，但因穗形緊密，容易穗上發芽，適合二期作，每年7至9月颱風季，常有豪雨侵襲，去年義竹鄉臺南8號試驗田，經歷823豪雨淹2天，以為試驗泡湯，沒想到臺南8號沒被淹死，還繼續長大，結實纍纍，讓研究人員感到驚喜。

朴子分場找金酒公司合作，各提供1噸臺南7號、8號試釀，出酒率及酒質都好，游添榮說，今年度將擴大試種春秋兩作各5公頃，以10噸試釀，觀察出酒率及酒質是否穩定，再尋求與農民契作，讓轉作高粱農民不必擔心出路。

金酒契作收購價每公斤25元，每公頃以3500公斤收穫量計算，高粱收入8萬7500元，還有稻田轉作對地綠色環境給付補貼每公頃4.5萬元，但契作價非固定，游添榮說，臺南7號、8號通過農委會審查命名發表，將優先在高鐵沿線超抽地下水的雲林路段地層下陷區，推動「黃金廊道」計畫，鼓勵農民種植，並給予節水獎勵。

游添榮說，新品種釀酒高粱省工，播種及收成可以機器代勞，種植期間不用灌溉、施肥、施藥，種植成本低，對大佃農有誘因，明年才會推廣種植新品種釀酒高粱，品種授權方式還要與農糧署討論。