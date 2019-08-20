立榮航空無紙化登機證上路輕鬆一掃 「碼」上出發

2019-08-20 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



立榮航空為響應環保愛地球，推動節能減碳，今天起推出國內航線無紙化登機證服務，旅客可使用智慧手機等行動裝置，輕鬆辦理報到與登機，不用再印刷領取紙本登機證，邁向綠色運輸新里程；嘉義機場立榮航班每天對飛嘉義與金門航班，是雲嘉南地區民眾往返大陸之間小三通重要航運，提供無紙化登機證服務，方便旅客。

嘉義機場立榮航空每天往返離島金門及澎湖，立榮航空嘉義辦事處說，今天起，旅客只要使用立榮航空官網/App/7-ELEVEN ibon/全家FamiPort等平台，完成訂位購票，在班機表定起飛前一天到表定起飛前40分鐘，隨時使用手機/平板行動裝置上的App，在線上報到選位，並下載電子登機證QR Code ; 如沒託運行李，旅客可以在班機起飛前30分鐘，通過安檢抵達登機門候機即可。

之前電子登記證的功能性只到線上劃位 ，但要來櫃檯拿紙張的登機證，從今天起 增加電子式的登記證， 客人就不用來櫃台拿紙張式的登機證 ，憑手機顯示QR CODE 就可以直接到安檢門。