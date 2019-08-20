宛如會移動的美術館 旅美設計師打造集集彩繪列車

2019-08-20 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



「國立集集美術館彩繪列車」今天在新北市台鐵樹林車站發表，列車車廂以代表集集香蕉的亮黃色作為主色設計，融合了集集鐡道旅遊、在地產業、藝術文化三種元素設計而成。這個全國首座「會移動的美術館」明天啟航，未來一年行駛於台鐵的集集支線。

為帶動中台灣觀光產業發展，積極推展鐡道觀光，交通部觀光局、台灣鐵路管理局、台灣高鐵公司三方持續合作，推出國立集集美術館彩繪列車及搭雙鐵・遊集集套裝遊程等旅遊推廣。今天上午的發表記者會，觀光局長周永暉、台鐵局副局長杜微、台灣高鐵公司資深副總經理孫鴻文、南投縣集集鎮鎮長陳紀衡、日月潭國家風景區管理處處長洪維新、旅美設計師江孟芝出席，期望再將集集鐵道旅遊推入另一波高峰。

周永暉表示，去年在交通部長林佳龍見證下，第一次發表以集集鐵道推動台灣鐵道觀光，今年是集集大地震20周年，這次連結海外行銷的美國紐約地鐵彩繪概念，邀請江孟芝親自操刀設計。

他說，彩繪以集集特產山蕉作為視覺主色，簡潔的用色大器而典雅，並融入集集線的重要歷史紀錄、採訪20種集集線的美好、香蕉趣味小知識等內容貫穿整部列車，將集集支線列車化身為一件美麗的藝術品，呈現多樣的集集風貌。他說，鐵道是帶給大家幸福的旅行，希望鐵道可以跟景區結合，也呼籲民眾利用。

杜微說，對台鐵來講這次列車是創舉，把彩繪圖案提升到美術館的意象，結合由觀光局補助的小鎮漫遊。他說，台鐵在支線的旅遊不會「落人後」，除了城際列車跟區間車，在支線會有60輛結合環保的新車，配合2022年觀光局鐵道旅遊年盛大推出，請旅客期待。

觀光局說，目前已完成兩節車廂，全部四節車廂預計於今年9月底以前完成，未來一年彩繪列車將行駛於集集支線。

為讓更多遊客感受鐵道風光，體驗台灣經典小鎮之美，高鐵與台鐵合作推出了套裝遊程。觀光局日月潭國家風景區管理處亦與旅行社合作推出兩款集集鐵道小鎮漫遊套票，最低下殺六折起，鼓勵國內外遊客搭乘集集支線列車，暢遊集集、車埕等山城小鎮。即日起至2020年2月29日販售，兩款各限量1000套，售完為止。

據了解，江孟芝設計理念為採用集集經典的金蕉色，不僅象徵集集的山蕉，也是石虎重要棲地的暖黃，破天荒讓車廂被單一顏色所包覆，融合現代極簡主義美學，大器、簡潔、視覺強烈。座椅的椅套是採用香蕉的果肉粉嫩白，整部列車猶如一件藝術品，打造出全台第一座會移動的美術館。