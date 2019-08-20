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低氣壓影響全台有雨 高雄、屏東不排除豪雨

2019-08-20 09:03聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中央氣象局澎湖嘉義以南地區發布大雨特報。中央氣象局說，今天天氣依然受到低壓帶影響，全台有雨到明天，中南部有局部大雨發生機率，高雄、屏東不排除達到豪雨等級，民眾出門務必攜帶雨具。

氣象局上午5時05分針對六縣市發布大雨特報，今天受到低壓帶影響，易有短時強降雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

氣象預報員劉沛滕說，今天南部外海有小低壓，低壓附近對流雲系旺盛，當白天移動到台灣南部地區，就會為中南部帶來雨勢，高屏地區累積雨量較高，目前已發布大雨特報，不排除到豪雨等級；中午受到午後熱力作用，降雨更為明顯，全台皆有降雨可能，會持續到明天。

氣溫方面，劉沛滕說，全台高溫在28度到32度間，以陰天到多雲天氣為主，雖然今天雲量偏多，還是有看到陽光機率，中午還是有可能到30度以上，下雨時氣溫比較舒適，溫度沒那麼高。

至於澎湖雨勢，劉沛滕說，澎湖今天凌晨有對流雲系在上空，清晨4時10分至5時10分，累積74毫米的時雨量，顯示強對流威力，目前雨勢趨緩，但天氣還是不穩定。

至於周三到周五間是否會有颱風生成，劉沛滕說，菲律賓東邊的確有兩個雲系，有發展成熱帶擾動或低氣壓可能，不過目前調整狀況不是很好，生成颱風機率不高。這兩、三天需要觀察是否偏向日本，以及強度是否增強為颱風，目前看起來部分資料皆顯示往日本移動。

受到低壓帶影響，澎湖及嘉義以南地區今天清晨發布大雨特報。本報資料照片
受到低壓帶影響，澎湖及嘉義以南地區今天清晨發布大雨特報。本報資料照片
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澎湖氣象局嘉義
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