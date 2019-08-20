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小低壓接近南台灣 彭啟明：南部留意強降雨、強風

2019-08-20 08:01聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天在台灣西南邊，大的低壓帶內有很旺盛的小低壓發展，相當接近南台灣，今明兩天南部可能有較強對流雲系接近、伴隨較強風，尤其在台南、高雄及屏東，要稍微留意。至於在菲律賓呂宋島東方的低壓持續發展中，但現在預測路徑還太早。

彭啟明在臉書說，今天台灣仍位於低壓帶的環境中，水氣很多、雲量也不少，不過伴隨東北風南下，清晨各地溫度下滑到24-25度，明顯涼爽。不過主要是大的低壓帶引發環流的改變，離換季到秋天還是有段差距。

彭啟明指出，今天要留意在台灣西南邊，有很旺盛的對流發展，在大的低壓帶內有很旺盛的小低壓發展，相當接近南台灣。他說，這類小低壓不像颱風發展較為完整，變動空間很大，只能滾動式的監控。

他說，大致上，今天各地仍偶有局部陣雨，降雨較多地方還在南部，除了要留意西南方的低壓擾動持續發展，各地也偶有對流發展機會，尤其是午後對流發展，

彭啟明表示，在菲律賓呂宋島東方約1200公里的海面上，有低壓持續發展中，未來幾天有發展成為颱風的趨勢，現在來預測往哪走還太早，不確定因素太多，未來一兩天等到再發展成為熱帶性低氣壓或正式成為颱風再來觀察都還來得及，大家不要太過緊張。他說，就算是颱風生成，以最近有機會發展生成的位置來看，接近台灣也至少有3-5天，都還有時間準備。

中央氣象局說，今天仍在低壓帶環境內，天氣持續不穩定，使得中南部地區出現較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，也要留意雷擊、強陣風。

中央氣象局說，今天仍在低壓帶環境內，天氣持續不穩定，使得中南部地區出現較為劇烈的...
中央氣象局說，今天仍在低壓帶環境內，天氣持續不穩定，使得中南部地區出現較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，也要留意雷擊、強陣風。本報資料照片
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彭啟明颱風
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