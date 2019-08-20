今晨澎湖3小時雨下了81毫米 吳德榮：今防致災性降雨

2019-08-20 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



澎湖吉貝從今天清晨4時左右開始降雨，至上午7時日雨量已累積81.5毫米。中央氣象局清晨也對澎湖及嘉義以南地區發布大雨特報。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天全台仍受「季風低壓」環流影響，各地有局部陣雨或雷雨及劇烈天氣發生的機率，明天白天起轉為午後降雨機率高。

吳德榮指出，自利奇馬颱風9日離開直到上周六（17日），西南季風受地形抬升，為台灣帶來迎風面多雨、背風面乾熱的天氣型態；周日（18日）起轉變為受季風低壓環流影響，北部、東半部的降雨機率也大幅提高，高溫稍降。

他說，今天至明（21日）晨台灣低層水氣多，天氣不穩定，有雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，所以低漥地區慎防淹水；由於山區已累積多日降雨，易有塌方、落石、土石流…等災害。白天在未降雨時，略感悶熱。今日氣溫：北部23至32度、中部24至31度、南部24至31度、東部23至32度。

吳德榮表示，周四、五（22、23日）大氣漸趨穩定；各地多雲時晴，白天熱、高溫逐日微升；將轉為以午後降雨為主的天氣。周六至下周一日（24至26日）天氣，得視熱帶擾動之發展及動向而定，尚待進一步觀察。

他指出，最新（19日20時）各國模式（歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC）模擬顯示，在菲律賓東方海面，大約在周三至周五期間，有颱風生成的機率。至於其未來路徑，各國模式、加拿大CMC及歐洲ECMWF系集模擬顯示，有的模擬出從琉球附近北上，有的模式估會影響台灣，可見不確性很大，現在還不宜討論它對台灣的影響，需再觀察。