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每天一杯手搖茶嗎？喝茶會傷胃、也會健康　3招教你喝對茶，手腳冰冷喝紅茶

2019-08-19 23:20聯合報 記者劉小川╱即時報導

在台灣，許多人都有喝茶的習慣，台灣有很多著名的茶葉，所以大家每天都會接觸到「茶」。先前有些傳言提到茶葉會讓胃不好的人，喝茶會導致更嚴重的腸胃不適，這樣的說法讓許多愛喝茶的人非常的擔心，甚至開始忌口。

那麼到底胃不好的人，到底是不是真的不能夠喝茶呢？

腸胃不好的人，的確在喝茶的時候，需要節制一下，但並非一點茶都不能喝，如果你是腸胃本身虛弱的人，比較不建議喝綠茶，由於綠茶是沒有經過發酵的茶品，茶性質比較偏寒性，可能會刺激到胃黏膜，喝過量的綠茶後，可能就會變成胃酸過多的現象，真的就會導致腸胃的不適症狀。

腸胃不好的人，建議也不要選擇喝「新茶」。

所謂的新茶，就是沒有經過氧化的多酚類成分，對於胃部的刺激也會比較明顯，所以建議腸胃不好的人，普洱茶、紅茶，這些性質比較溫和的茶品是首選。

喝茶不只是對人的一種習慣，有的時候也是一種修養的體現，更多人會把茶道當成一種修身養性。基於身體健康的著想，還是建議不要空腹喝茶，這樣對於腸胃的刺激度更敏感，還有可能會因此稀釋掉胃液，反而影響了消化。

但依茶的性質來說，「綠茶」、「白茶」都屬於偏寒的性質，對於腸胃比較虛弱的人來說，還是建議不要輕易嘗試。「紅茶」、「烏龍茶」、「黑茶」這些也要區分來對待。

寒性體質：一般會出現手腳冰冷的狀況、口淡。像這樣的體質的人最好選擇紅茶或花茶。

燥熱體質：容易口渴、貪涼怕熱、便溺乾結，這樣的體質，建議可以喝綠茶。

身體比較肥胖的人，比較適合黑茶、烏龍茶，可以達到抑制脂肪的效果。對於身體比較虛弱的長者，或者脾胃都非常虛寒的人來說，建議溫性的茶類，如紅茶及普洱茶、花茶來飲用。

如今市面上的茶種越來越多，手搖飲的店一間一間的開，我們要選擇喝茶的時候，依照自己身體狀況去擇茶，才能讓自己喝起來更健康。

不管是什麼樣性質的茶品，搞清楚再喝。圖／摘自 pexels
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脾胃比較弱的人，喝茶要注意！圖／摘自 pexels
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對於茶品來說，有時候喝的是氣氛，但身體的狀況卻不允許。圖／摘自 pexels
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喝什麼樣的茶品，對自己有幫助，千萬別喝錯了。圖／摘自 pexels
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脂肪肥胖
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