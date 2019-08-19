NSO綠野音樂會 讓古典樂走入人群

2019-08-19 20:37 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



綠野講座記者會中，女高音許育甄（右）與男中音趙方豪（左）演出《風流寡婦》選曲。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 把NSO（國家交響樂團）從國家音樂廳搬到文化廣場！「NSO綠野講座音樂會–跟著音樂去旅行」將於24日啟程至新竹、桃園、屏東與台南4縣市的戶外廣場演出。

今年演出陣容為NSO銅管聲部與趙方豪、許育甄等國內聲樂家，將演出古典樂名曲與《六月茉莉》等台灣歌謠，並由林伯昇為民眾講解古典樂曲的創作背景。

古典樂曲尬台灣民謠

「讓古典樂走入人群，使民眾有更多層次的藝文認識。」NSO執行長郭玟岑表示，這4場音樂會將為觀眾帶來歐美經典樂曲如，夏爾‧古諾《羅密歐與茱麗葉》選曲＜我願活在夢中＞與耳熟能詳的台灣歌謠如《六月茉莉》、《滿山春色》、《茉莉花》等。此外，也將特別演奏日本作曲家菅野洋子的作品《花正在開》。

「曲目活潑多元，適合闔家觀賞！」郭玟岑說，「NSO要以藝術跨越界線，產生更多連結力量，為台灣這塊土地帶來更多包容、美好及感動。」屆時民眾可在傍晚出門，乘著微微徐風，跟著NSO在戶外欣賞古典樂。

「音樂會結合講座與的演出形式，獲得熱烈迴響。」綠野講座音樂會部分，NSO則邀請金革唱片音樂總監林伯杰擔任主講，將以幽默而深入淺出的解說，帶領觀眾貼近樂曲的創作背景，帶民眾一起在無國界的樂音中展開探索。

24日起4縣市開演

「歡迎自備野餐墊前往！」NSO表示，音樂會首場將於24日（六）在採羅馬式圓形舞台設計的新竹縣政府文化局文化廣場揭開序幕；25日（日）於結合了造景水池的桃園展演中心藝文廣場戶外舞台演出；30日（五）於屏東縣演藝廳戶外廣場舉行；9月1日（日）則於台南文化中心假日廣場演出最終場。

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