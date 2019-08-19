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台灣精品影片大賞 Rap饒舌歌創意多

2019-08-19 20:36台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

「讓世界看見台灣精品」創意短片競賽頒獎，優秀學子創意不設限。（photo by ...
「讓世界看見台灣精品」創意短片競賽頒獎，優秀學子創意不設限。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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創意影片大賞得主出爐！冠軍由景文科大柯婉怡同學奪得，漫畫風的軟性設計廣獲評審青睞。亞軍為北科大美女傅筠。季軍德明科大楊采玲成會場亮點，帥氣外型下充滿創作才華，所拍攝的Rap饒舌歌影片十分吸睛。最佳創意獎為亞東電機張力友，本土風格旁白令觀眾會心一笑、超有親切感。另最佳人氣獎由台大生傳系蔡宜家抱回。

Rap短片驚喜多

「讓世界看見台灣精品」創意短片競賽頒獎，得獎者來到國貿大樓會場接受表揚，其中冠軍同學是景文科大視覺傳達設計系的柯婉怡，她表示，這次拍短片就是期末作業，平常也會有各種平面設計的練習；柯婉怡的短片融入漫畫元素，對話框風格讓影片的親和力豐富起來，獲得評審們的青睞從而奪魁。

亞軍傅筠就讀台北科技大學互動設計系，以溫暖的旁白聲調介紹台灣精品，本人也是一位清秀佳人。

楊采玲同學就讀德明財經科技大學資訊科技系，外型聲音都酷似男生的她，以富有魅力的嗓音自己創作Rap，影片一播放就給全場帶來驚喜，這正是影片大賞要找的人材。楊采玲表示也曾參加別的比賽，在金門酒廠影片賞奪下第一名，雖然還沒想過以Youtuber為職業，但肯定是目前最有興趣的課餘嗜好。

楊采玲充滿創作才華，拍攝的Rap饒舌歌影片很吸睛。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

看見台灣軟實力

經濟部國際貿易局設立台灣精品獎，舉辦「2019 Taiwan Excellence-讓世界看見台灣精品」創意短片競賽，號召寶島在地優秀青年學子，用年輕、創意、不設限的能量，以「台灣精品」為主題進行影片創作。

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