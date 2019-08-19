連爸爸賣畫助西非 1幅1萬引搶購

2019-08-19 20:34 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



連爸爸說，他60幾歲才知道他的名字Ekio的意旨是「一陣風」，他願為西非帶來一陣風。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「連醫師1幅畫賣1萬，為西非籌建中學！」因服替代役成名《愛呆西非》的連加恩，他的父親連益雄醫師25日將於榮星長老教會舉辦180幅畫義賣畫展與新書發表會，但是畫展舉行之前，已經有140幅畫被搶訂一空了。

這項活動就是延續前西非替代役男連加恩的西非公益工程，連爸爸的畫作將由圓神出版社《一百萬的祝福，畫中有話》出版發行，所得將捐給西非布吉納法索的西非霖恩小學建立初中，連爸爸說，180幅畫已快賣光，感謝捐助者「讓從一支畫筆出發的善意，持續發酵、傳播。」

畫作充滿生命力

走進榮星教會通體亮眼的長廊，左右兩邊正豐富地展出著連益雄的180幅畫作，這都是連爸爸以油性彩色筆一幅一幅的從診間創作而出，完成後拍成書冊，再經裝框與打光後，登台展出。特別的是，消息一曝光，就有8成畫陸續被貼上便利貼、註明買主，被訂走了。

榮星教會內的畫展長廊。（photo by張元融／台灣醒報）

在不時有福音聲傳來的長廊上，靜心凝視連益雄的畫作，眼前所見是「畫中飽滿的生命力。」連益雄解釋說，油性彩色筆可畫出油畫的味道，且每一幅畫必定以冷色加暖色，增添畫面色彩感，以求賞心悅目。其中有一幅《五餅二魚》，還同時有10人訂購，連爸爸只好再畫9幅應命。

連益雄的畫作《天國的投資》，創作素材為聖經中五餅二魚的故事。（photo by iCare 愛無國界關懷協會臉書）

在畫作完成之後，本來其長女連上恩要寫卡片致謝，不料她一字一句地附上畫作詮釋，讓賞畫者的感受，從若有所悟到恍然大悟，更顯立體。出版社遂決定結合畫作、小卡文字與家人的見證故事出書。連益雄感恩說，若沒有這些故事，這本書不過是一般的畫冊；但經過上恩的詮釋，這本書不只是賞心悅目的畫冊，也是一本安慰心靈，使人勵志的書。

辦學須耗鉅資

2001年，連加恩前往布吉納法索擔任外交替代役；2004年，連加恩開辦「霖恩小學」；連加恩的父親連益雄，決定著手募建「霖恩中學」。身為愛無國界關懷協會理事長的連益雄表示，在那邊買土地僅須10幾萬元台幣，但長期建設學校則預計須1000萬元，因此以出書、辦畫展義賣畫作的方式幫協會籌款。

連益雄過去寫過2本以見證為主的書：《連爸爸說故事》、《連爸爸神蹟電台》，而圓神出版社將出版的第3本書《一百萬個祝福：連爸爸畫中有話》則是以畫作為主體、小故事為輔，療癒人心。此次書中收錄的100幅畫作，皆是由他在自家牙醫診所休診期間，一筆一筆地繪製而成，而噴湧出的豐沛靈感，皆來自禱告。

睡夢中領受異象

談起連爸爸投入作畫的動機，連媽媽說，她去年9月在睡夢中領受「上帝啟示她可以請丈夫畫100幅畫為西非募款」的異象後，她告訴連益雄此一靈感，隔天連益雄竟直接騎車到美術社，選購150色油性彩色鉛筆，「從沒上過專業繪畫課程的牙醫師，就此從作家跨足畫家。」

平均兩天畫一幅

「梵谷生前沒沒無聞地畫了900多幅油畫，但有生之年卻只以400法郎賣出過1幅。」連媽媽興奮說，連益雄在300多天內畫出180幅畫，幾乎是2天創作出一幅畫，「他是銷量好的多產畫家」。有些牙醫診所的客人在得知這項義賣計畫後，一口氣買了5、10幅。連益雄則是說「畫畫不會停，預計明年畫300幅。」

連益雄統一以A4畫紙作畫，一方面方便他在診間的紙上作業，一方面也方便買主居家吊掛。他的創作題材以靜物描摹、人文地景與聖經故事為主，欣賞畫廊的當下，如同在逛彩色底片展，定睛一看，最先落下的視線焦點，恰巧就是畫中的主角、主體，這也多虧了A4畫幅。

我是「一陣風」

「我在日治時代出生，那時男孩命名都有雄字，我名叫連益雄，用日語讀出叫Ekio。」連益雄說，他曾到一家神學院修課，有位美國牧師告訴他，使徒行傳二章一─四節「五旬節時聖靈降臨，有一陣風，又有火焰降下」，其中的那一陣風，原文就叫Ekio，讓他聽了為之一震。

「我到六十歲才知道我的名字的意思，就是一陣風。」這次的畫他署名Ekio Lien，就是希望收藏畫作的朋友，聖靈也讓你像一陣風帶給你周圍的人，涼快而心中激勵、讓苦惱離開。

連益雄的畫作中，天空與夕陽主題佔多數，也運用不少自然光線的傾瀉技巧。原來是他小時住在淡水時，每日看河岸夕陽與對面的觀音山，當時美麗的風景植入心中。而帶有星際感的《不為人知》，則是他從地理雜誌上看到，月球的背面坑洞竟比正面多，原來是月亮如「玉山為西部擋颱風」般，為地球擋隕石。

連益雄的畫作《不為人知》，奇幻的配色與佈局，帶有星際感。（photo by iCare 愛無國界關懷協會臉書）

上帝的愛不止息

連媽媽說，雖然西非布吉納法索在2018年5月與我國斷交，但是上帝的愛是永不止息的，我們要有第四空間的眼光，關心需要的人。這次連爸爸的義賣會將於8月25日（日）下午2:30在榮星教會舉行，邀請大家共襄盛舉，藉由本書把愛送到地球的另一端。

連加恩的父親、榮星長老教會長老連益雄與連媽媽於18日接受本報專訪，暢談繪畫的心路歷程。（photo by張元融／台灣醒報）

連益雄畫展作品《分享》（上）、《飽足》（中）、《沙漠中的讚美》（下）。（photo by張元融／台灣醒報）

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