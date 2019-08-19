中秋節避免連休3天 北市整備蔬果貨源

2019-08-19 18:36 中央社 台北19日電



台北果菜批發市場去年首季有兩次連3天休市日，衝擊菜價。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北果菜批發市場去年首季有兩次連3天休市日，衝擊菜價。台北市市場處今天表示，為免連休3天影響蔬果批發價，今年中秋節隔天照常營業，且預定9月上旬公告明年休市日。

台北果菜批發市場去年農曆年後休市多日引發風波。市場處今天發布新聞稿表示，考慮農產品供銷問題，農委會先前於民國107年3月建議，批發市場休市除農曆春節外不宜連休3天。

同時，市場處、農委會、台北市農漁畜相關公會團體及公有零售市場攤商權益促進會去年8月也共同研商，決定台北果菜批發市場今年6月7日端午節的隔日，以及9月13日中秋節的隔日，均為營業日。

市場處指出，考量蔬果不耐貯存特性，台北農產公司今年端午節前就要求拍賣場現場工作人員全部停止輪休，全力投入拍賣交易作業，並延長拍賣時間，宣導各大承銷人、消費戶及團膳業者加量採購，當天交易量及價格尚穩定。

隨著中秋節即將到來，市場處表示，仍會請北農協調四大農民團體進行貨源調配，並鼓勵業者進場參加拍賣，同時會視情況加強拍賣人力調度，還有場內交通疏散、聯繫大消費戶及加工業者進場採購。

市場處批發市場科長高振翔告訴中央社記者，市場處於8月6日召開「研商109年度台北市農、漁、畜產批發市場休市日會議」，依循農委會建議以不連休3天為原則，並依與會者意見和業者休假需求，擇定無連休月份增休4天，分別為明年7月16日、8月13日、9月24日和11月12日等，總計明年度共休市69天。

至於109年度休市日日期，高振翔說，由於當日會議仍有部分事項未完成討論，將待近日收集完各界意見後彙整，預計9月上旬對外公告。