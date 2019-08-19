共讀助寶寶大腦發育！專家：書本像玩具 但刺激聽覺觸覺

2019-08-19 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



你跟寶寶「共讀」了嗎？近年親子共讀蔚為風潮，也有研究顯示對孩子大腦發育及語言發展有幫助，但怎麼做才正確？專家表示，零至三歲是建立親子依戀關係的重要時期，寶寶成長過程中，一歲半前為語言前期，書本對他來說就像玩具，但能透過聲音、觸碰來刺激感官，幫助寶寶大腦發展。

說起親子共讀，多數人最大的疑惑就是「寶寶真的聽得懂嗎」，國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，一歲以下的寶寶雖無法了解文字意義，且集中注意力的時間短，但聽覺卻特別靈敏，此時說故事的重點不在於故事本身的內容，而是讓寶寶透過爸媽說故事的聲音及語調，感受關懷並能穩定情緒。

台北護理健康大學語言治療暨聽力學系主任童寶娟表示，兒童的語言發展與閱讀能力息息相關，語文經驗包括說話和文字，書面語言則是讀和寫的過程。孩童成長過程中，一歲半前為語言前期，此時以物體為中心，書本對他來說就像玩具、會抓握；三歲前是口語初學者，書本仍是玩具，但書中的圖畫會引起注意，透過早期親子共讀，能刺激寶寶聽覺、觸覺等感官，促進其知覺發展。

台北市語言治療師公會理事長李家汎表示，有關寶寶的語言發展，其中最需要注意的是「表達」和「理解」面向，學齡前嬰幼兒如六個月大前，會對物體發出的聲音感到興趣；一歲時，則開始明白簡單的字義、了解話語和東西的關聯性，透過共讀能刺激、引發寶寶的興趣。

李家汎說，兒童若有語音上的問題，後續讀寫能力也可能會遲緩，而透過親子共讀來接觸及參與語文經驗，可刺激兒童發展讀寫的萌芽能力。