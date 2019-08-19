邁向卓越 Ｈunter Douglas集團百年與在台25周年慶祝活動

2019-08-19 17:32 文／ Huter Douglas 提供



全球窗飾龍頭的集團亨特道格拉斯(Hunter Douglas)於 8月16日偕同台灣區經銷商歡慶了集團百年與在台25周年慶祝活動。亞洲區梁總裁與大中華區行銷副總裁Andy特別蒞臨台北，與經銷商交流，以「邁向卓越」Quest for Excellence為主軸，分享最新集團資訊。

頒發合作二十年以上Partnership獎項,右為台灣黃總經理、經銷商黃先生、亞洲區梁總裁、副總裁Andy。 圖／Huter Douglas 提供 分享 facebook

梁總裁與副總裁Andy上台致詞分別感謝經銷商的支持並談到2019年亨特道格拉斯集團一在澳洲完成了幾項重要的收購，另外，在美國市場面對侵權的專利訴訟獲勝，對於侵犯專利的嚇阻是一項成功。

亨特道格拉斯台灣黃總經理也指出，Hunter Douglas在台灣深耕25年，經營團隊從三五人到目前近三十員工，而經銷商也達到百間以上，能穩居市場領導地位是團隊合作所貢獻的成就；會中頒發了多項經銷商成就獎項，但最具意義者是頒發了”partnership”獎項給十餘位合作超過20年的經銷商，顯見經營者之用心。

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頒發幼兒安全系統推廣獎項。 圖／Huter Douglas 提供 分享 facebook

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