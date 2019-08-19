對兼職案宣判有信心？ 管中閔：我永遠相信台灣會更好

2019-08-19 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台大校長管中閔遭控擔任公職期間替壹週刊寫社論，被監察院彈劾移送公務人員懲戒委員會。公懲會認為是社會矚目重大案件，7月2日行準備程序，今天下午2點再度開庭行言詞辯論，庭後管中閔接受媒體採訪，對於宣判結果是否有信心，他說「我永遠相信台灣會更好」。

管中閔認為，他接受媒體邀請投稿並不是「職」，當然沒有「兼職」可言；監察院的調查不符合比例原則，它是基於我有什麼重大犯罪嫌疑，而必須清查我近20年的個人所得資料，還要求各單位交代和他來往的過程。

他說，監察院為什麼可以在提出彈劾文中隱匿調查報告，說他寫的社論和文章與職務無涉，就可以藏匿這樣的調查，他也質問這樣的做法是否濫權，更可議的是，監察院為何可以隨意對外洩漏他投稿刊物的名稱，違反他不表意的自由？為什麼可以向媒體洩露他個人所得資料？「媒體登載我的所得資料，千萬不要告訴我是在中山南路人行道上撿到的」，監察院濫權違法做成的彈劾就是政治迫害，這種彈劾根本不應該成立，這種公然以政治力量侵害大學自主，甚至對大學校長當選人進行抹黑、攻擊，他聞所未聞，也是70年來所僅見。