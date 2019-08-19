抗氧化的明星水果 營養師說是「它」

2019-08-19 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



百香果是夏天盛產的水果，酸甜多汁，除可與一般水果一樣直接吃外，也可入菜、當果汁喝，吃法多元。營養師表示，百香果富含維生素、膳食纖維等多種營養素，除有助消化、利尿、消水腫外，更富含維生素C32毫克，是抗氧化的明星水果。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，七到九月為百香果盛產季，且營養價值高，據台灣食品營養成分資料庫顯示，以一顆一百克重百香果為例，水分高達八成，適合民眾夏季食用來解渴利尿。

另外，百香果鉀離子含量也算高，一顆約含200毫克鉀離子，趙函穎說若民眾平常吃比較鹹、有水腫型肥胖者，一天可吃一兩顆百香果來消除水腫；而百香果成分也含鐵質，女性同胞若月經來鐵質大量流失時，可適當補充百香果來補血。

趙函穎也提到，百香果的膳食纖維含量真的很高，每一百公克裡面有5.3公克的膳食纖維，可幫助潤腸通便；此外，百香果也擁有高量維生素A以及胡蘿蔔素，若上班族或學生常使用電腦、手機等三C產品接觸藍光者，吃百香果可預防乾眼症，保護眼睛功效。

而百香果更有多種吃法，可涼拌外也可當成茶飲。趙函穎說，百香果籽咬碎後含百香多酚類，具保養血管、抗老；建議可一天取一顆，加上800~1000cc室溫水後做成百香果水，可取代市售含糖飲料，可利尿、消水腫，也可做好糖分控制，避免肥胖。

不過趙函穎也提醒，百香果畢竟是水果，含果糖也具酸性，仍別吃過量，並建議可早上、下午時段吃，而別飯後吃，以免血糖突然升高；而腸胃不好的人，則要避免空腹吃。