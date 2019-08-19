受大雨影響瓜果真的慘 潘孟安勘災：傷到農民心裡了

2019-08-19 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



豪雨連連，屏東縣農業損失慘重，里港果菜市場這幾天的出貨量減了3分之2，其中又以瓜果類損失最慘，種木瓜的陳榮隆說，過去一周可採6、70箱，現在有東西可採就「阿彌陀佛了」；另外小黃瓜也慘，一名果農只開園15天就遇豪雨，整園枯黃根本無法採收，小黃瓜價格雖然飆漲，但是農民欲哭無淚，滿園竟無瓜可採。

屏東縣長潘孟安今天中午冒雨前往勘災，看到滿園木瓜等著腐爛、還有小黃瓜整個枯黃，實在讓人很心痛，潘孟安說，這一波豪大雨，屏東縣在交通上雖然沒有受到什麼影響，但是農產損失真的「傷到農民心裡了」，他已指示農業處從寬從速認定，儘速協助農民復耕。

他說，包括麟洛、里港等果菜市場，出貨量都銳減3分之2左右，還有正在催花的蜜棗，這一波豪大雨全部打亂，農民已經開始憂心，不知道能否趕上明年春節旺季。

里港鄉農會總幹事陳來得表示，這一波大雨下不停，包括小黃瓜、茄子、檸檬等蔬果都受到影響，很多瓜果裝箱送到台北拍賣市場，打開來就已腐爛，農民不但賣不到錢，還得自己付運費及箱子錢，尤其過幾天太陽出來了，菜爛得更快，「那就真的欲哭無淚了」。

里港鄉民代表陳榮隆是木瓜農民，他說自己種了4分地，平常每周約可採收6至70箱左右，最近一周只能採收10餘箱，「浸水太久」，產量嚴重受影響，還有小黃瓜的損失更是慘重，根本無瓜可採，他看了看天氣說，太陽一出來，就會叫人全部清園，「只能一切重新開始」！