豪雨稍減緩雲林農民搶收 葉菜類平均漲幅1成多

2019-08-19 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



農民趁著今天早上雨勢較小連忙採收蔬菜。記者李京昇／攝影 分享 facebook

連續豪雨，雲林西螺、崙背、二崙等蔬菜生產區，不少農田泡在水中潰爛，許多農民趁著今早雨勢不大，連忙採收蔬菜，盼望減少損失；西螺果菜市場也統計近日菜價，今天蔬菜水果平均交易價格每公斤38.1元，其中葉菜類漲幅一成。

西螺果菜市場統計近日菜價與交易量，今天蔬菜總交易量860公噸，每公斤平均價格38.1元，比上週漲幅約1元，葉菜類總平均漲幅1成。

小白菜上等品質每公斤55元，今天上漲到60元；油菜上等品質每公斤也漲5元來到55元；莧菜從每公斤99元，漲價到116元；空心菜則不變，上等品質每公斤83元。

西螺陳姓農民說，她栽種小白菜2分多大，今年天氣炎熱，5、6月的時候播種，種籽因為天熱長不好，這幾禮拜則是雨勢下不停，很多菜都因此腐爛，雖然最近價格較好，但產量出不來，還是損失約3、4成。

廖姓菜農表示，她空心菜種有3分地，今天一綑9把3公斤可賣200元，價格不錯但產量不多，菜的葉面因雨量多過於潮濕，長出白斑或潰爛，她至少減少2、3成產量，也因之前淹怕了，所以有特別安裝抽水機排水，比起其他人相對損失少一點。