親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 大規模搜救

豪大雨土石坍方 台鐵平溪線列車卡住啟動接駁

2019-08-19 14:58聯合報 記者吳淑君╱即時報導

新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方。圖／台鐵提供
新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方。圖／台鐵提供
分享

新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方，有一列列車卡住，台鐵啟動公路接駁，目前平溪線從瑞芳開出只能到十分站，想上山的民眾要注意。

台鐵指出，當時有位嶺腳的志工發現月台尾端往望古方向，有土石及路樹坍方，通報台鐵處理。

台鐵研判，應該是近日豪大雨影響，平溪線10K的地方才會坍方，4723列車被卡住，已請乘客轉乘公車，並啟動接駁，從宜蘭派車去支援，約3點會到，土方排除要到5點半，才會恢復軌道通行。

平溪線目前行車到十分，十分到菁桐用公路接駁，他們不建議遊客再上山。

新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方。圖／台鐵提供
新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方。圖／台鐵提供
分享
新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方。圖／台鐵提供
新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方。圖／台鐵提供
分享
新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方。圖／台鐵提供
新北市山區近日豪大雨，台鐵平溪線10K嶺腳站，今天下午發生土石坍方。圖／台鐵提供
分享

台鐵平溪瑞芳路樹公車列車
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

左耳藏著蟑螂觸角心驚驚？ 他花850元掛急診後卻傻眼

2019-08-19 11:21

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

2019-08-19 13:49

中古屋再改造 締造簡潔寬敞的生活意念

2019-08-19 11:28

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

明星「學區房」熱度不減！品陽大苑銷量破6成告捷

2019-08-19 15:43

受大雨影響瓜果真的慘 潘孟安勘災：傷到農民心裡了

2019-08-19 15:31

豪雨稍減緩雲林農民搶收 葉菜類平均漲幅1成多

2019-08-19 15:21

避免瓦斯罐氣爆 標檢局：買攜帶式卡式爐要注意10點

2019-08-19 14:56

台鐵平溪線路樹傾倒 十分往菁桐預計晚間7時搶通

2019-08-19 14:47

結婚12年求子不得 靠提高基礎體溫成功當媽

2019-08-19 14:36

免疫細胞、幹細胞療法應用廣 但須慎防嚴重副作用

2019-08-19 14:28

特管辦法新一波修法 將加入細胞儲存、LDTs規範

2019-08-19 14:21

學生團客源量多穩定 觀光業樂見

2019-08-19 14:17

居民抗議放任十三層遺址污染 台電這樣說

2019-08-19 14:14

戶外教學變每年兩次 靠家長金援國旅？

2019-08-19 14:14

進口雞肉流入餐飲業 「新鮮度」有漏洞

2019-08-19 14:12

攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來

2019-08-19 13:13

9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」

2019-08-19 13:09

從北到南13縣市大雨特報 注意強降雨雷擊強陣風

2019-08-19 12:56

「天然除草機」水豚狂嗑草 北市動物園哭笑不得

2019-08-19 12:25

「恰恰」彭政閔專屬刮刮樂 刮中背號23號即中1000元

2019-08-19 12:10

公路總局微電影首播粉團抽獎 嚴正嵐、楊麗音助陣

2019-08-19 12:05

食品有效期限由業者「自主標示」 專家認為等於沒標

2019-08-19 12:02

北市出現首起本土性登革熱 柯P：我們都有在監控

2019-08-19 12:00

進口雞肉效期長 農委會：國產雞肉無須放棄生鮮優勢

2019-08-19 11:55

老婦腹痛數月 健檢查出罹患腹主動脈瘤

2019-08-19 11:48

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-19 11:38

雲林古坑草嶺大量土石崩塌 往嘉義奮起湖唯一道路中斷

2019-08-19 11:38

北市現本土登革熱 個案戶周邊300多戶今室內噴藥

2019-08-19 11:31

讓飛行更實惠 AirAsia將取消訂票手續費

2019-08-19 11:19

慶中秋 台灣彩券宣布加碼5億元

2019-08-19 11:15

雨還要再下2天 12縣市大雨特報

2019-08-19 11:03

我的善終我決定 醫師：器捐大愛精神展現

2019-08-19 10:43

她懷孕3月接受肝移植國內首例 世界第3例順利生產

2019-08-19 10:41

孕媽咪成功換肝保住小寶貝 她是國內第一例

2019-08-19 10:21

【食力】日本推動食育已近15年 台灣的進度在哪裡？

2019-08-19 10:20

今年台中太平一枝獨秀 新技術讓荔枝龍眼挺過極端天氣

2019-08-19 10:03

天氣不穩定 各地有陣雨或雷雨

2019-08-19 09:20

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43
看更多

熱門文章

吃香蕉居然有4大禁忌！吃這款香蕉保證馬上便秘

2019-08-18 18:55

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

2019-08-19 07:26

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-19 11:38

驚！米蘭百年甜點COVA宣布結束代理 3家門市8月31日熄燈

2019-08-19 12:06

唐綺陽星座運勢週報：處女座有火紅機會 天秤感情問題爆發

2019-08-19 07:48

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

2019-08-19 13:49

影／車禍+童玩節閉幕湧人潮 國五雪隧北上塞爆

2019-08-18 17:06

海洋超級吸塵器 淡菜出馬塑膠微粒清光光

2019-08-18 18:17

左耳藏著蟑螂觸角心驚驚？ 他花850元掛急診後卻傻眼

2019-08-19 11:21

潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13

路邊等紅燈驚見大鱷魚出沒 積水中直奔駕駛座而來

2019-08-19 14:36

手推輪椅加馬達 街頭亂竄

2019-08-19 00:52

每日星座運勢／摩羯精神好活力充沛 有機會得禮物

2019-08-19 00:00

中南部雨下到快發霉 彭啟明說周三以後會改變

2019-08-19 07:41

旅行業者私賣國旅補助名額 觀光局擬放寬團數上限

2019-08-18 21:59

國旅擴大補助 傳出名額買賣弊端

2019-08-19 01:04

超值價入手SAMSONITE行李箱 4折限量搶購新品還能愛地球

2019-08-18 18:25

高齡身障破90萬 照護現3高難題

2019-08-19 00:52

孕媽咪成功換肝保住小寶貝 她是國內第一例

2019-08-19 10:21

影／稻田間點點白影變調 埃及聖䴉敲生態警鐘

2019-08-18 16:51

【初老心情】劉雲英／和醫師做朋友

2019-08-19 06:00

從北到南13縣市大雨特報 注意強降雨雷擊強陣風

2019-08-19 12:56

花蓮縣鳳林、壽豐地牛翻身 6分鐘內連2震

2019-08-18 17:37

今年台中太平一枝獨秀 新技術讓荔枝龍眼挺過極端天氣

2019-08-19 10:03

雨還要再下2天 12縣市大雨特報

2019-08-19 11:03

消暑就靠它！ 今夏話題冰品、飲品接力登場

2019-08-18 15:59

【童言童語】林姝／生個「哥哥」

2019-08-19 06:00

影／登革熱現蹤台北市 衛生單位明至鄰近家戶噴藥

2019-08-18 17:00

醫病天地／懷疑心肌梗塞 應休息盡速就醫

2019-08-18 23:55

今明午後短時強降雨 周三漸緩

2019-08-19 00:52

【心情點滴】巧爾／塵封的日曆本

2019-08-19 06:00

攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來

2019-08-19 13:13

9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」

2019-08-19 13:09

「天然除草機」水豚狂嗑草 北市動物園哭笑不得

2019-08-19 12:25

食品有效期限由業者「自主標示」 專家認為等於沒標

2019-08-19 12:02

這一種痛爸媽不可不知 3招防腳後跟捲入單車後輪

2019-08-18 20:15

天氣不穩定 各地有陣雨或雷雨

2019-08-19 09:20

小7中秋預購開跑 「福源花生醬、布萊恩紅茶」月餅吸睛度百分百

2019-08-19 12:37

癮君子要注意 電子菸會導致肺病

2019-08-18 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top