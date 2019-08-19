避免瓦斯罐氣爆 標檢局：買攜帶式卡式爐要注意10點

2019-08-19 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



經濟部標準檢驗局基隆分局，提醒選購及使用攜帶式卡式爐，要注意十點。圖／經濟部標準檢驗局基隆分局提供 分享 facebook

中秋佳節將近，很多人計畫要烤肉賞月，經濟部標準檢驗局基隆分局指出，攜帶式卡式爐輕巧、移動方便以及瓦斯罐易於裝卸等優點，已成為野炊烤肉的熱門商品。為確保民眾使用安全，避免瓦斯罐過熱發生氣爆，選購及使用攜帶式卡式爐要注意這些事情。

一、選購或使用前：

(一)應購買貼附有「商品檢驗標識」(圖例如或)之攜帶式卡式爐。

(二)選購時檢視廠商名稱、地址、規格(如:燃氣消耗量、使用容器型式)及型號等各項標示是否清楚。

(三)檢視是否附有中文使用說明書，商品本體上的操作標示、警語與使用注意事項等標示是否確實。

(四)卡式爐熱效率之高低與火力大小(燃氣消耗量)並無直接關係。所以，選購時不要誤以為火力愈大，加熱愈快，就是加熱效能愈好的產品。

(五)使用前應詳細閱讀使用說明書內容。

二、使用過程：

(一)依照使用步驟說明操作(如：裝置瓦斯罐、點火、熄火等)，尤其是點火前，必須先確認瓦斯有無洩漏再點火，以避免發生危險。

(二)有關使用上應注意與禁止事項，及日常的檢查及清潔保養等，必須確實遵照說明書內容之指示辦理。

(三)為避免瓦斯罐過熱發生氣爆，使用卡式爐時，不可雙爐或多爐併用，以及不要使用過大鍋具烹煮食物。

(四)在使用攜帶式卡式爐時，切勿將預備瓦斯罐靠近爐具，週遭也不可有易燃物。

(五)勿在密閉空間使用攜帶式卡式爐，以避免造成缺氧或一氧化碳中毒之意外。