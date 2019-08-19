花蓮慈濟連手尖端醫 細胞療法治癌臨床試驗獲得核准

2019-08-19 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡怡真 ╱即時報導



花蓮慈濟醫院院長林欣榮日前在環球生技與聯合報主辦的「認識你的細胞經濟學論壇」宣布，與台灣尖端先進生技醫藥（尖端醫）公司合作進行的細胞因子誘導殺手細胞（CIK）應用於腦瘤等第四期實體癌的治療，成為第四項特管辦法開放臨床試驗的項目，也是花東第一家醫院過過細胞療法核准使用的醫院。

林欣榮將細胞療法形容為「現代醫學的第四根支柱」，除了癌症治療和免疫疾病，在腦神經、骨科和美容上也有許多應用。花蓮慈濟在今年1月成立細胞治療中心，期待成為能自行生產細胞、也能代工，目前也正在籌備CAR-T的相關研究技術。

以腦神經為例，臨床上花蓮慈濟透過再生治療，已累積巴金森氏症、慢性腦中風等，特別是CD34+周邊血幹細胞（PBSC）治療慢性腦中風，目前也有兩項臨床試驗正在審查中。

林欣榮說，脂肪間質血管因子（SVF）、SVF膠治療韌帶損傷、關節炎，骨髓間質幹細胞（BMMSC）治療退化性關節炎等項目都在進行中；細胞治療也在臨床改善皮膚紋理、隆乳、雄性禿改善等受大眾關注的醫美用途展現潛能。

中國醫藥大學附設醫院目前已獲得自體免疫樹突細胞（ADC）治療8大癌症，院長周德陽說，除了ADC，諸如CIK、Gamma-delta T細胞、嵌合抗原受體（CAR）T細胞／NK細胞等，也是中國附醫正在研發中的免疫細胞，也啟動細胞治療研究中心，加速其細胞治療臨床研究發展。

訊聯生物科技董事長蔡政憲分享20年來對細胞治療的展望。蔡政憲表示，《特管辦法》的開放就像一個火車頭，所帶動的是細胞療法躍升的機會，有望有朝一日晉升為媲美半導體產業的經濟體。

蔡政憲強調，細胞治療的應用絕對不只是癌症而已，像是自體纖維母細胞移植、自體BMMSC、自體軟骨細胞移植，台灣若能瞄準此利基，便能創造自身在國際舞台上的特色。產官學界三方一定要緊密合作。

針對細胞療法在近期台灣推展可能遇到的困難，蔡政憲則保持樂觀。他表示，當年臍帶血幹細胞儲存也受到價格高昂的批評，但隨著後續醫療體系、健保制度逐漸完整、全球市場推展，現在也成長為國際臍帶血暨骨髓資料庫排名第三，8歲以下使用臍帶血移植術也已達33%，顯示推廣的陣痛期已逐步克服。

從電子業轉型成生醫組織工程的三顧生醫，其策略長王哲訓認為，從2008年開始，日本就陸續出現心臟、腎臟、耳朵等類器官的3D列印技術，但也面臨諸多困難，例如器官是否能順利融入體內環境、是否有製程材料殘留、細胞在製程中存活率及品質等，但也展現強大的應用潛力。

在座談中，民眾詢問專家常見的骨骼關節健康問題，例如運動傷害造成的半月板損傷，是否適用幹細胞治療。林欣榮表示，幹細胞治療確實有助於降低發炎反應，並幫助組織完整修復，不過仍須留意注射是否適量，以及是否能長出最理想的玻璃狀軟骨等，建議民眾仍可進一步諮詢醫師，選擇最合適、又可負擔的治療方式。

文／環球生技月刊提供