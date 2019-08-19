親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜也翻白眼！李佳芬談牽手風波：理事長都70幾歲了

泰國洞穴翻版！波蘭山洞探險家失蹤 大規模搜救

結婚12年求子不得 靠提高基礎體溫成功當媽

2019-08-19 14:36聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市陳姓夫妻在市立醫院中醫部主任醫師張烱宏（右）協助下，終於產下期待12年的孩...
台南市陳姓夫妻在市立醫院中醫部主任醫師張烱宏（右）協助下，終於產下期待12年的孩子。圖／醫院提供
分享

台南市一對夫妻結婚12年求子不得，試過中西醫各種方法都無效，去年抱著死馬當活馬醫的心情看中醫醫師發現夫妻倆各項指數都正常，只有太太基礎體溫偏低，經用藥與針炙提昇體溫，竟然順利懷孕，6月時產下男寶寶，夫妻倆說「是人生最意外的禮物」。

陳太太和先生30歲結婚，以為生孩子是再簡單不過的事，但12年來卻在「我想要有個孩子」的期盼中度過，期間求診無數中西醫，每次西醫檢查結果都是正常，但就是無法懷孕。西醫婦產科醫師建議人工或試管，可惜嘗試多次卻是一次次無情的打擊。12年來，受盡身心折磨，親朋好友的關愛也是無形的壓力，經濟更是沉重的負擔。

陳太太去年因朋友介紹，求診台南市立醫院中醫部主任醫師張烱宏，張醫師想起初診時陳太太說：「我們夫妻努力了12年，用盡各種方式，真的想要一個孩子，永不放棄，直到無法生育為止，希望醫師可以幫助我們。」

張烱宏醫師表示，臨床上常遇到相似的狀況，不孕夫妻接受一定範圍的檢查評估後，仍找不到特定病因，而被歸類為不明原因的不孕。但找不到原因，並非代表正常。台南市立醫院中醫好孕團隊醫師張烱宏和王淑秋，花了兩個多星期研究陳太太12年來一大疊的中西醫病歷與基礎體溫。除發現陳太太卵巢退化外，抽絲剝繭發現她的基礎體溫，黃體期未達36.7度，這可能是造成不孕的原因。

張烱宏依據中醫理論診斷為痰濕和寒痹瘀阻所致，除了給予利濕化痰、溫經化瘀中藥外，並於三陰交、豐隆穴針灸，持續治療4個月後，基礎體溫高溫期超過16天，12年來第一次月經延遲，經驗孕為陽性。此外，懷孕過程持續中醫安胎，於今年6月底產下一個健康的男寶寶。

陳太太和先生說，終於圓了12年來的夢，當確認懷孕的那刻，兩個人並沒有抱頭痛哭，反而是不敢相信眼前懷孕的事實，因為這個「好孕」足足盼了12年，一切都太令人喜出望外。

張烱宏表示，不孕症牽涉問題非常複雜，可先藉由現代醫學檢查是否有賀爾蒙或器質問題，配合中醫望、聞、問、切四診，理出不孕原因，針對不孕問題，擬出不孕的中西醫治療策略，如此可翻轉不孕人生。

醫師中醫懷孕不孕症針灸婦產科中藥生育
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

左耳藏著蟑螂觸角心驚驚？ 他花850元掛急診後卻傻眼

2019-08-19 11:21

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

2019-08-19 13:49

中古屋再改造 締造簡潔寬敞的生活意念

2019-08-19 11:28

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

明星「學區房」熱度不減！品陽大苑銷量破6成告捷

2019-08-19 15:43

受大雨影響瓜果真的慘 潘孟安勘災：傷到農民心裡了

2019-08-19 15:31

豪雨稍減緩雲林農民搶收 葉菜類平均漲幅1成多

2019-08-19 15:21

豪大雨土石坍方 台鐵平溪線列車卡住啟動接駁

2019-08-19 14:58

避免瓦斯罐氣爆 標檢局：買攜帶式卡式爐要注意10點

2019-08-19 14:56

台鐵平溪線路樹傾倒 十分往菁桐預計晚間7時搶通

2019-08-19 14:47

免疫細胞、幹細胞療法應用廣 但須慎防嚴重副作用

2019-08-19 14:28

特管辦法新一波修法 將加入細胞儲存、LDTs規範

2019-08-19 14:21

學生團客源量多穩定 觀光業樂見

2019-08-19 14:17

居民抗議放任十三層遺址污染 台電這樣說

2019-08-19 14:14

戶外教學變每年兩次 靠家長金援國旅？

2019-08-19 14:14

進口雞肉流入餐飲業 「新鮮度」有漏洞

2019-08-19 14:12

攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來

2019-08-19 13:13

9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」

2019-08-19 13:09

從北到南13縣市大雨特報 注意強降雨雷擊強陣風

2019-08-19 12:56

「天然除草機」水豚狂嗑草 北市動物園哭笑不得

2019-08-19 12:25

「恰恰」彭政閔專屬刮刮樂 刮中背號23號即中1000元

2019-08-19 12:10

公路總局微電影首播粉團抽獎 嚴正嵐、楊麗音助陣

2019-08-19 12:05

食品有效期限由業者「自主標示」 專家認為等於沒標

2019-08-19 12:02

北市出現首起本土性登革熱 柯P：我們都有在監控

2019-08-19 12:00

進口雞肉效期長 農委會：國產雞肉無須放棄生鮮優勢

2019-08-19 11:55

老婦腹痛數月 健檢查出罹患腹主動脈瘤

2019-08-19 11:48

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-19 11:38

雲林古坑草嶺大量土石崩塌 往嘉義奮起湖唯一道路中斷

2019-08-19 11:38

北市現本土登革熱 個案戶周邊300多戶今室內噴藥

2019-08-19 11:31

讓飛行更實惠 AirAsia將取消訂票手續費

2019-08-19 11:19

慶中秋 台灣彩券宣布加碼5億元

2019-08-19 11:15

雨還要再下2天 12縣市大雨特報

2019-08-19 11:03

我的善終我決定 醫師：器捐大愛精神展現

2019-08-19 10:43

她懷孕3月接受肝移植國內首例 世界第3例順利生產

2019-08-19 10:41

孕媽咪成功換肝保住小寶貝 她是國內第一例

2019-08-19 10:21

【食力】日本推動食育已近15年 台灣的進度在哪裡？

2019-08-19 10:20

今年台中太平一枝獨秀 新技術讓荔枝龍眼挺過極端天氣

2019-08-19 10:03

天氣不穩定 各地有陣雨或雷雨

2019-08-19 09:20

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43
看更多

熱門文章

吃香蕉居然有4大禁忌！吃這款香蕉保證馬上便秘

2019-08-18 18:55

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

2019-08-19 07:26

行駛國道路肩要注意這告示牌 違者最高罰6千

2019-08-19 11:38

驚！米蘭百年甜點COVA宣布結束代理 3家門市8月31日熄燈

2019-08-19 12:06

唐綺陽星座運勢週報：處女座有火紅機會 天秤感情問題爆發

2019-08-19 07:48

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

2019-08-19 13:49

影／車禍+童玩節閉幕湧人潮 國五雪隧北上塞爆

2019-08-18 17:06

海洋超級吸塵器 淡菜出馬塑膠微粒清光光

2019-08-18 18:17

左耳藏著蟑螂觸角心驚驚？ 他花850元掛急診後卻傻眼

2019-08-19 11:21

潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13

路邊等紅燈驚見大鱷魚出沒 積水中直奔駕駛座而來

2019-08-19 14:36

手推輪椅加馬達 街頭亂竄

2019-08-19 00:52

每日星座運勢／摩羯精神好活力充沛 有機會得禮物

2019-08-19 00:00

中南部雨下到快發霉 彭啟明說周三以後會改變

2019-08-19 07:41

旅行業者私賣國旅補助名額 觀光局擬放寬團數上限

2019-08-18 21:59

國旅擴大補助 傳出名額買賣弊端

2019-08-19 01:04

超值價入手SAMSONITE行李箱 4折限量搶購新品還能愛地球

2019-08-18 18:25

高齡身障破90萬 照護現3高難題

2019-08-19 00:52

孕媽咪成功換肝保住小寶貝 她是國內第一例

2019-08-19 10:21

影／稻田間點點白影變調 埃及聖䴉敲生態警鐘

2019-08-18 16:51

【初老心情】劉雲英／和醫師做朋友

2019-08-19 06:00

從北到南13縣市大雨特報 注意強降雨雷擊強陣風

2019-08-19 12:56

花蓮縣鳳林、壽豐地牛翻身 6分鐘內連2震

2019-08-18 17:37

今年台中太平一枝獨秀 新技術讓荔枝龍眼挺過極端天氣

2019-08-19 10:03

雨還要再下2天 12縣市大雨特報

2019-08-19 11:03

消暑就靠它！ 今夏話題冰品、飲品接力登場

2019-08-18 15:59

【童言童語】林姝／生個「哥哥」

2019-08-19 06:00

影／登革熱現蹤台北市 衛生單位明至鄰近家戶噴藥

2019-08-18 17:00

醫病天地／懷疑心肌梗塞 應休息盡速就醫

2019-08-18 23:55

今明午後短時強降雨 周三漸緩

2019-08-19 00:52

【心情點滴】巧爾／塵封的日曆本

2019-08-19 06:00

攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來

2019-08-19 13:13

9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」

2019-08-19 13:09

「天然除草機」水豚狂嗑草 北市動物園哭笑不得

2019-08-19 12:25

食品有效期限由業者「自主標示」 專家認為等於沒標

2019-08-19 12:02

這一種痛爸媽不可不知 3招防腳後跟捲入單車後輪

2019-08-18 20:15

天氣不穩定 各地有陣雨或雷雨

2019-08-19 09:20

小7中秋預購開跑 「福源花生醬、布萊恩紅茶」月餅吸睛度百分百

2019-08-19 12:37

癮君子要注意 電子菸會導致肺病

2019-08-18 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top