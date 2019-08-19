結婚12年求子不得 靠提高基礎體溫成功當媽

2019-08-19 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市陳姓夫妻在市立醫院中醫部主任醫師張烱宏（右）協助下，終於產下期待12年的孩子。圖／醫院提供 分享 facebook

台南市一對夫妻結婚12年求子不得，試過中西醫各種方法都無效，去年抱著死馬當活馬醫的心情看中醫，醫師發現夫妻倆各項指數都正常，只有太太基礎體溫偏低，經用藥與針炙提昇體溫，竟然順利懷孕，6月時產下男寶寶，夫妻倆說「是人生最意外的禮物」。

陳太太和先生30歲結婚，以為生孩子是再簡單不過的事，但12年來卻在「我想要有個孩子」的期盼中度過，期間求診無數中西醫，每次西醫檢查結果都是正常，但就是無法懷孕。西醫婦產科醫師建議人工或試管，可惜嘗試多次卻是一次次無情的打擊。12年來，受盡身心折磨，親朋好友的關愛也是無形的壓力，經濟更是沉重的負擔。

陳太太去年因朋友介紹，求診台南市立醫院中醫部主任醫師張烱宏，張醫師想起初診時陳太太說：「我們夫妻努力了12年，用盡各種方式，真的想要一個孩子，永不放棄，直到無法生育為止，希望醫師可以幫助我們。」

張烱宏醫師表示，臨床上常遇到相似的狀況，不孕夫妻接受一定範圍的檢查評估後，仍找不到特定病因，而被歸類為不明原因的不孕。但找不到原因，並非代表正常。台南市立醫院中醫好孕團隊醫師張烱宏和王淑秋，花了兩個多星期研究陳太太12年來一大疊的中西醫病歷與基礎體溫。除發現陳太太卵巢退化外，抽絲剝繭發現她的基礎體溫，黃體期未達36.7度，這可能是造成不孕的原因。

張烱宏依據中醫理論診斷為痰濕和寒痹瘀阻所致，除了給予利濕化痰、溫經化瘀中藥外，並於三陰交、豐隆穴針灸，持續治療4個月後，基礎體溫高溫期超過16天，12年來第一次月經延遲，經驗孕為陽性。此外，懷孕過程持續中醫安胎，於今年6月底產下一個健康的男寶寶。

陳太太和先生說，終於圓了12年來的夢，當確認懷孕的那刻，兩個人並沒有抱頭痛哭，反而是不敢相信眼前懷孕的事實，因為這個「好孕」足足盼了12年，一切都太令人喜出望外。

張烱宏表示，不孕症牽涉問題非常複雜，可先藉由現代醫學檢查是否有賀爾蒙或器質問題，配合中醫望、聞、問、切四診，理出不孕原因，針對不孕問題，擬出不孕的中西醫治療策略，如此可翻轉不孕人生。