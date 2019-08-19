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想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

如果柯文哲早出生80年 蔣渭水會跟他同掛嗎？

想擺脫月光族？網曝五大密技 多丟一樣存款月增6萬

2019-08-19 13:49聯合新聞網 綜合報導

網友分享存摺，但留言區卻有人質疑這是「舊圖」。圖擷自靠北女友
網友分享存摺，但留言區卻有人質疑這是「舊圖」。圖擷自靠北女友
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勞動部日前決議將調升基本月薪以及時薪，行政院長蘇貞昌也在院會宣布，2020元旦開始，基本時薪調漲到158元，基本月薪調到23800元。台灣物價不斷上漲，許多上班族不僅無法儲蓄，甚至面臨入不敷出狀況，每個月底都是月光族，近日有一名網友分享省錢五大妙招，讓他在9個月存款激增20萬。

網友在臉書社團《靠北女友》表示，其實要脫離月光族並不難，只要丟掉5樣東西，「3個月內保證開始有存款，擺脫月光族」。第一，星巴克儲值卡；第二，遊戲儲值卡；第三，按摩券；第四，健身中心會員卡；第五，酒肉朋友。

另外他強調除了上述五樣東西，他還多丟了「女朋友」，才讓原本帳戶存款剩下不到7000元的他，連續三個月每月多增加6萬元上下，不到一年就累績多達23餘萬元，讓他直呼「謝謝前女友讓我知道，單身好處很多」，也狠心拒絕前任複合提議，「我回不去了」。

網友放上存摺照片，留言紛紛表示，「真是個勵志故事！」、「加油！女人無法互相不值得在一起」，也有人分享自己經驗，「我比較厲害，多了幾張紙，房屋所有權狀」，也有人質疑存摺真實性，發現這張存摺圖其實有被使用過，「有盜圖之嫌」。

儲值卡勞動部健身上班族蘇貞昌省錢
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