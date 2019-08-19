9月2日起中秋節威力彩加碼2億元、大樂透加開百組百萬

2019-08-19 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



台彩今日宣布中秋加碼，今年中秋加碼總獎金高達5億元。威力彩9月2日起頭獎加碼2億元，大樂透也將於9月3日加開100組100萬元，BINGO BINGO賓果賓果則自9月6日起連續加碼16天。

台彩公司總經理蔡國基表示，威力彩頭獎加碼2億元率先於9月2日起跑；9月3日開獎的大樂透也將以開獎機加開100組不同獎號，民眾購買9月3日開獎的大樂透除了可以對例行開獎的頭獎到普獎的獎項外，只要彩券選號完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注以上中獎，則100萬元獎金由中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期開出，消費者可繼續購買下期大樂透，直到100組100萬元獎項皆有人中獎或至10月4日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。蔡國基說，今年端午大樂透加碼百組百萬帶來額外新增業績4億元，是2014年以來端午節加碼成效最好的一次，因此今年中秋延續加碼。

此外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果將從9月6日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數則由6倍提高為7倍；今年中秋加碼預估加碼總金額高達5億元。蔡國基說，民眾即日起就可以到投注站預先購買中秋加碼彩券。