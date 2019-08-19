攝護腺肥大放著不管 小心手術完還是尿不出來

2019-08-19 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



60多歲男性向醫師抱怨，整晚沒睡覺，晚上不到半小時就起來尿尿，幾天來都一直很想尿尿，尿尿覺得越來越困難。

經過檢驗，發現膀胱餘尿超過400c.c.，攝護腺肥大外還合併了尿滯留，以致尿不乾淨一直頻尿。

台南市立安南醫院泌尿科醫師林育緯表示，攝護腺肥大症一直是困擾老年男性的主要問題之一，攝護腺自30歲會開始逐漸增大，到50歲約有一半的人會有組織學上攝護腺肥大的現象。

常見的攝護腺肥大症引起的下泌尿道症狀如下：白天頻尿、急尿、夜尿次數增多、尿柱變細、解尿要分段、解不乾淨與解尿需用力等，嚴重時更會引發急性尿滯留、腎臟積水、膀胱結石與膀胱憩室，林育緯醫師說。

林育緯表示，40歲以上男性若開始有以上解尿不順的症狀，需及早至泌尿科檢查與治療。肥大的攝護腺相對於膀胱就好比是塞子相對於浴缸，當塞子把浴缸堵死，浴缸的水當然不能有效排空，因此對於泌尿科醫師，及時的把塞子打通，才不會造成膀胱的受損與引起其他上泌尿道的病變。

曾經有一位年過半百的男性病患，由於長期解尿困難卻一直不以為意，等到開始尿不出來需要放置導尿管，來泌尿科門診檢查後發現膀胱表面就像蜂窩一樣一個個坑洞，雙側腎臟甚至有積水的現象。通常等到膀胱開始退化才治療攝護腺，就算接受手術，膀胱要恢復成原本功能的機會也相對來的小了。因此有一小部分病人開完刀還是尿不出來。

林育緯建議，若是攝護腺肥大症接受藥物治療效果不佳，並且檢查後有明顯攝護腺壓迫尿道的現象，內視鏡攝護腺刮除手術為首要考量。

安南醫院除了有傳統電刀刮除手術，更引進銩雷射與多波光雷射攝護腺切割手術。

林育緯表示，攝護腺雷射手術相較於傳統電刀手術，優點有以下幾點：第一手術出血量極少，約不到傳統電刀十分之一；第二手術時間快，一般約I小時以內就能處理完畢，傳統電刀手術約2到3小時；第三攝護腺肥大部分能幾乎切除乾淨，傳統電刀常會遺留部分肥大攝護腺導致復發。