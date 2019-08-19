台大成立先端智農實驗室 將培訓「無人機飛手」

2019-08-19 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣農業的競爭力在人才，農業教育是人才培養關鍵。台大生農學院與經緯航太公司產學合作成立「先端智農實驗室」 （Apex Agri-Intelligence Lab），讓無人機搭載影像系統、農噴系統為農業服務，將這些融入於教學與研究，為台灣未來的農業培養專業人才，打造智慧農業國家。

極端氣候日趨嚴重，農業人口老化又造成農業缺工問題，智慧農業是未來農業發展的趨勢；台大生物資源暨農學院與經緯航太公司產學合作成立「先端智農實驗室」，結合先端科技，打造智慧農業。實驗室今天上午揭牌，同時展示各類新穎的「農用機器人」無人割草機和無人噴霧機。

台大表示，「先端智農實驗室」的軟硬體設備可支援生農院的教學，未來將舉辦無人機飛手訓練、遙感探測技術與應用、影像拼接與分析、作物模式等相關課程。

台大表示，台灣引以為傲的農業，面臨許多挑戰，利用先端科技來解決農業生產、勞力不足等問題，智慧農業將是未來農業發展的趨勢。智慧農業結合跨領域的先端技術，例如資通訊技術、大數據分析、物聯網絡、區塊鏈等，降低極端氣候對於農業生產的影響、減少人力支出、建立產銷平台，促使農企業轉型。

台大表示，作為新世代前瞻農業的研發與人才培育基地，培養智慧農業專業技術人才，是台大生農學院刻不容緩的使命。目前台大乳牛場在動物科學技術學系和生物產業機電工程學系合作下，建構一個具有10種感測器的智慧友善乳牛場，生產更優質的鮮奶；台大試驗農場則設田間感測器、氣象站與縮時攝影器材，利用影像應用於作物栽培管理，藉由物聯網裝置回傳即時偵測數據，掌握數據即早作出管理決策，建立作物模式、預測作物生長與生產。

此外，台大實驗林管理處和南投縣仁愛鄉梅峰山地農場也朝向建構智慧農業設備，提升林業和高海拔農業之教學研發能量。而在食安問題方面，也已導入區塊鏈於農產品生產，以溯源生產來提升食品安全，讓民眾有知的權利、吃的安心。這些成果都顯示台大生農學院將科技帶入農業，為農業新變革所做的努力。