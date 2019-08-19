9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」
為因應大陸取消陸客自由行影響，交通部長林佳龍宣布砸36億補助國旅，觀光局規畫9月起至12月31日止推出秋冬補助，這次除補助每人住宿費至少1000元外，還多了樂園業者參與，12歲以下兒童每人免費入園1次，全台23間主題樂園包括南投縣的杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村。
南投業者指出，12歲以下小朋友只要準備影本，上面要有家長簽名，由園方核對正本，苦查確定沒有再其他樂園使用過，就可以免費入園，以目前1張主題樂園門票約500至700元來算，優惠不分平假日皆可使用，家長若在年底前帶2個小孩出遊，至少約可省下1000元相當划算，因此目前正在研商是否再給予加碼。
觀光處指出，今年秋冬國旅補助為期4個月，補助除每人住宿費至少1000元外，還多了樂園業者參與，12歲以下兒童每人免費入園1次，全台23間主題樂園皆適用，南投縣有杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村，入園只要繳交孩童的健保卡影本，並簽名留下聯絡電話（簽名得以本人蓋章或由長輩與師長簽名）就符合資格可免費入園。
但也有業者私下表示，其實兒童才是各地樂園的主要收入，政府不要一直操作小孩子免費，對樂園的經營並不見得好，畢竟之前有遊樂園同業反映，曾經操作兒童免費，結果都是吸引很多安親班、幼稚園班組團前來遊玩，後來規定一個小孩要有一個大人陪同購票，效果就大打折了，而這次交通部觀光局這一波補助，沒有規定一定要大人陪同購票，業者只能走一步、看一步。
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