9月1日秋冬國遊補助加入全台23樂園 業者透露「不看好」

2019-08-19 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



為因應大陸取消陸客自由行影響，交通部長林佳龍宣布砸36億補助國旅，觀光局規畫9月起至12月31日止推出秋冬補助，這次除補助每人住宿費至少1000元外，還多了樂園業者參與，12歲以下兒童每人免費入園1次，全台23間主題樂園包括南投縣的杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村。

南投業者指出，12歲以下小朋友只要準備影本，上面要有家長簽名，由園方核對正本，苦查確定沒有再其他樂園使用過，就可以免費入園，以目前1張主題樂園門票約500至700元來算，優惠不分平假日皆可使用，家長若在年底前帶2個小孩出遊，至少約可省下1000元相當划算，因此目前正在研商是否再給予加碼。

觀光處指出，今年秋冬國旅補助為期4個月，補助除每人住宿費至少1000元外，還多了樂園業者參與，12歲以下兒童每人免費入園1次，全台23間主題樂園皆適用，南投縣有杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村，入園只要繳交孩童的健保卡影本，並簽名留下聯絡電話（簽名得以本人蓋章或由長輩與師長簽名）就符合資格可免費入園。