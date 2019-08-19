業者自訂冷凍肉保存期限 挨批「標了等於沒標」

2019-08-19 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



根據食安法規定，食品或食品添加物不得逾有效日期，董氏基金會營養組主任許惠玉表示，怎麼訂有效日期，業者說了算，標了等於沒標。對於冷凍雞肉的效期，許惠玉說，食安法規範的是包裝食品，並非散裝食品，不應該用同樣的標準，需要有其他法源。

許惠玉表示，若干年前查核肉品冷凍廠，當時沒有肉品有效期限，問業者如何分辨，得到無法分辨的答案，就從出貨的那一天就當作有效保存期限的起算日。現行食安法規要求有效期限標示，但標示連專業人員都無法評估，業者只能在散裝肉品自己亂標，這樣的標示是莫名其妙。

許惠玉說，所有的散裝食品來源國，應該標示清楚，應該先能辨別哪裡來的肉，僅鼓勵業者賣場標示進口雞肉的屠宰日期，是模擬兩可的答案。

衛福部食藥署食品組副組長魏任廷表示，國產或進口產品都適用食安法規定，由業者自行標示的有效日期，就要業者經過評估原料、製造過程，以及後續儲運條件，這日期代表產品品質的表現。透過試辦，可做為未來相關政策的重要參考，比如，是否調整成強制規定，食藥署對於國產進口雞肉規範標準是一致的。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，基於公平貿易原則下，衛福部就食品標示管理衛生安全外，也應該針對國內產業競爭，檢視現行食安法規是否能適當調整。