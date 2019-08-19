「天然除草機」水豚發威狂嗑草 北市動物園哭笑不得

2019-08-19 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市立動物園最新開放的熱帶雨林區，引入「萌翻天」水豚成為民眾新歡，但園方最近發現，堪稱「天然除草機」的水豚家族，把將人工小島植栽吃得乾乾淨淨，無一倖免，讓保育員哭笑不得，只好誘導水豚前往另一座人工小島，目前生性害羞的水豚仍在適應中，近期民眾遊園時，不妨趁機觀察動物的自然行為模式。

動物園表示，為了讓動物在民眾面前展現牠們自然的行為，會盡量營造成近似動物原生棲息地的樣貌，也會盡可能種植各類植栽，讓動物能攀爬、躲藏或是直接食用，由於空間有限，就容易發生植物生長速度，遠遠趕不上動物使用、甚至破壞速度的狀況，這樣的劇情，正活生生在熱帶雨林戶外區的兩座人工小島上演。

原本兩座人工小島的植被茂密，近期出現明顯差別，保育員才發現，水豚除了享用保育員每天提供的食物，也會一步一腳印，將人工小島地面勉強冒出頭的植栽，吃得乾乾淨淨，另外，棕蜘蛛猴單身漢群每天在人工小島盪來盪去，一不小心就把較細小的枝幹給折斷了，累了還會隨手摘嫩葉吃。

動物園表示，為了讓人工小島上的植栽可以休養生息，近期保育員利用作業區內的通道，讓棕蜘蛛猴單身漢群換去另一個植栽較茂密的人工小島，將原本用來區隔兩座島水壕通路的柵欄移開，讓水豚可以到另一座人工小島上尋找新天地。

不過，或許在原本小島吃住很習慣，水豚們根本沒有想要游去另一個人工小島的意思，保育員只好透過作業區內的通道，直接將牠們換到另一個人工小島，目前水豚似乎仍有點害羞，只敢靜靜待在新場地角落，還沒發揮「天然除草機」的本領。