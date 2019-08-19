公路總局微電影中午首播粉團抽獎 嚴正嵐、楊麗音助陣

2019-08-19 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



「一位渴望獨立的社會新鮮人，如何從事事掌握的直升機媽媽身邊，一步步找到自己？」成立73年的公路總局首度推出形象微電影「心的公路」，首集於今天中午12時30分在「公路總局：公路人」粉絲團首播，歡迎民眾一起準時收看。

興辦公路建設、管養全國長達5283公里省道公路、提供車輛、駕駛人及公路公共運輸服務的公路總局，今年推出形象微電影，由金鐘獎影后楊麗音及台灣新生代演員暨創作歌手嚴正嵐領銜主演，更邀請網紅黃小玫演唱主題歌曲，透過微電影的主人翁「龔小璐」帶領觀眾，從不同世代角度、交疊的時空記憶，感受陪伴所有國人成長的公路總局。

公路總局表示，不管是工程、監理或是運輸，所有公路總局同仁透過各式各樣的服務，參與並陪伴民眾從過去、現在到未來的生活。在台灣這塊土地上有許多美好難忘的生活記憶，都憑藉著熙來攘往的交通編織而成，而公路總局除了提供便捷安全的服務品質，更承載著人們前往各處，創造美好回憶與幸福感的重要責任，

隨著科技智慧、工程技術的進步，公路總局不斷蛻變，各式科技防災技術、智慧運輸、幸福巴士等服務陸續落實，而今年底將陸續完工通車的蘇花公路改善工程、西濱快速公路工程、南迴公路拓寬工程等，更為環島公路網立下新里程碑，透過「心的公路」，公路總局希望能夠將近幾年的努力展現於國人面前。