食品有效期限由業者「自主標示」 專家認為等於沒標

2019-08-19 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



根據食安法規定，食品或食品添加物不得「逾有效日期」，董氏基金會營養組主任許惠玉表示，有效日期是個法律名詞，但業者說了算，標了等於沒有標。她說，食安法規範的是包裝食品，並非散裝食品，不應該用同樣的標準，需要有其他的法源，否則這樣的管理對食安來說，就是一種荒謬。

行政院上周邀集各部會召開肉品標示管理協商會議。會中決議會邀集賣場超市開會，「試辦」、「鼓勵」進口雞肉業者標示屠宰日期。

不僅是屠宰日期，連現行要求標示的有效期限都須重新審視。許惠玉表示，若干年前查核肉品冷凍廠，當時並沒有肉品的有效期限，詢問業者該如何分辨，得到「無法分辨」的答案，因此就從「出貨的那一天」就當作有效保存期限起始日，當初建議，必須想辦法要求業者至少標示進貨日期。

她認為，現行食安法規要求做有效期限標示，但標示連專業人員都無法評估，業者最後只能散裝肉品自己亂標，這樣的標示不僅沒有意義，根本是莫名其妙。

許惠玉表示，食安法應該做調整，這是一個包裝食品的規範，但散裝食品怎麼標？業者、製造商該從何判斷，到底雞肉應該標示六個月還是兩年，完全業者說了算，現在的制度不僅不公平也顯得荒謬，她認為都是做給稽查人員看的。她建議散裝食品要另外制定規範，必須有系統、有規劃去處理這件事情，否則一個沒有根據的有效期限，是想要糊弄誰？

許惠玉說，所有的散裝食品都有同樣的問題，應標示清楚來源國，食安是基本人權，應該先能辨別是哪裡來的肉，國產肉再去分級，透過標示揭示；僅鼓勵業者賣場標示進口雞肉的屠宰日期，這根本是個模擬兩可的答案，消費者還是無法從市面上的雞肉去辨別來源。

在台北市餐盒食品商業同業公會擔任理事長陳明信表示，能夠有法律約束力最好，現行的國產雞肉市場規範比較嚴謹，但國外進口雞肉非常多，它們從屠宰後運送到台灣來，幾乎換了一個身分，國外低價雞肉大量傾銷到台灣，造成國內雞肉市場競爭力就會下降，自助餐、小吃店基於成本考量就會採用進口雞肉，但政府必須保護台灣消費者，到底買了甚麼東西、吃了甚麼，消費者應該有知的權利。