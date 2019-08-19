北市出現首起本土性登革熱 柯P：我們都有在監控

2019-08-19 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



疾病管制署昨下午公布台北市出現今年首例本土登革熱病例，為大安區建安里30多歲男性，近期無出國史，這是繼新北市中和、永和之後，大台北地區今年第3例本土病例。北市府衛生局昨也聯繫環保局、區公所展開應變，派員於個案居住地周邊半徑100公尺範圍調查病媒蚊密度、清除病媒蚊孳生源並噴灑化學藥劑防治來滅蚊。

對此，台北長柯文哲表示，新興傳染病一定會出現，因為登革熱潛伏期為3到14天，例如他去泰國旅遊，被叮了，坐飛機回來，根本就還正常，所以台北市作為270萬人口的城市，什麼伊波拉啦、登革熱，甚至奇奇怪怪，想都沒有想到的傳染病，會不會出現？「會，ㄧ定會出現」。

柯文哲說，但重點是出現後，我們要迅速把它撲滅掉，昨天北市府都有在作業，包括病人隔離、社區消毒。

柯文哲表示，當傳染病一個一個出現時，對台北市都是小事，如果同時出現一百個，我們系統才會垮掉。

柯文哲說，所以要和各位市民講，新興傳染病在台北市一定會出現，因為現在世界交通太發達了，24小時內就從非洲跑到台灣了，帶病進來我們完全沒有辦法，但有出現的時候，用目前的防疫系統會應付，一個一個出現都不會有問題，我們都有在監控。