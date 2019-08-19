進口雞肉效期長 農委會：國產雞肉無須放棄生鮮優勢

2019-08-19 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



行政院上週邀集食安全辦公室、衛福部及農委會，召開肉品標示管理協商會議，會中決議，鼓勵賣場中的進口雞肉標示屠宰日期，但因為沒有約束力，未來是否修法有強制約束執行，食藥署並沒有鬆口；農委會則認為，建議現行的食安法規能做適當調整，農方不會因為國產進口雞肉現行的不公平競爭，放棄推廣國產生鮮冷藏雞肉的優勢。

衛福部食藥署食品組副組長魏任廷表示，為確保消費者權益，並需考量業者調適時間，因此會中決議最快一個月內找超市、超商，大賣場，這些民眾常去購買雞肉的地方，鼓勵業者在包裝上做雞肉產品資訊揭露，因此會先就細節與業者討論、溝通。

魏任廷表示，如果消費者到超市賣場購買雞腿，包裝一次都買六隻，這是經過分切分裝的，沒有購買原裝大箱，但進口雞肉的屠宰日期是標示在進口的箱子上，該如何轉換到分切的零售包裝上，這是需要時間的，因此需要與業者討論過後，試辦半年或一年，再做整體檢討。

他表示，不管國產貨進口產品，都適用食安法規定，由業者自行標示的有效日期，就要業者經過評估原料、製造過程，以及後續儲運條件，因此有相關文件，這日期就代表產品品質的表現。透過試辦的方式，可以做為未來相關政策的重要參考，比如是否調整成強制性的規定，他也說，國內國外雞肉都有經過各國的屠檢規定，食藥署對於國產進口雞肉規範標準都是一致的。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，基於公平貿易原則下，衛福部除了就食品標示管理衛生安全外，也應該針對國內產業競爭做適當調整；希望衛福部能就現實、考量實際產業界的差異做必要的檢討，需檢視現行食安法規是否能作適當調整。

王忠恕表示，農委會堅持推廣國產生鮮雞肉政策沒有改變，他認為標示一定要做到國產進口一致性，食安法規定進口雞肉冷凍可達一到兩年，這標準以台灣雞肉的冷鏈衛生屠宰系統，國產雞肉也能標示。他說，但是我國雞肉這樣標示並沒有意義，是在走回頭路，國產雞肉應該以市場的需求採納為優先考量，不會因為不公平競爭去放棄自己推廣生鮮冷藏雞肉的優勢。