「鼓勵」進口雞肉標屠宰日期 國內產業界感失望

2019-08-19 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



雞肉標示不清恐釀食安疑慮，經聯晚之眼披露後，行政院政務委員林萬億13日邀集行政院食品安全辦公室、衛福部及農委會就近期各界對於雞肉產品標示疑慮，召開肉品標示管理協商會議。會中決議會邀集賣場超市開會，「試辦」、「鼓勵」進口雞肉業者標示屠宰日期；國內養雞產業界對這樣的決議表示失望，認為這是政府的緩兵之計，因為「鼓勵」並沒有罰則，也未承諾試辦期過後就會全面實施，同時也沒有要求團膳、餐飲業要標示雞肉來源，並沒有實際解決問題。

「養雞協會不能接受」。中華民國養雞協會肉雞組組長邱時恩表示，這決議感覺應付養雞農民，政府說鼓勵通路、進口業者標示屠宰日期，但事實上，生鮮超市賣場所銷售的雞肉，僅占整體國內雞肉消費市場的5%至10%，量實在太少了；絕大多數的進口雞肉都進入加工團膳、便當店、速食業者，結果並沒有要求要標示。

邱時恩說，消費者在便當店裡購買一個80元的雞腿便當，以售價來說，是足以提供國產雞肉，但卻採用價格更便宜進口雞肉，拉大利潤，消費者如何辨識？為何不能比照進口牛肉，餐飲業、便當標示肉品來源國，供消費者選擇。

邱時恩表示，行政院召開肉品標示管理協商會議，說得僅是少量賣場銷售的、沒有調理過的生鮮雞肉，大型的便當店、加工市場，已經烹調過的雞肉，就不屬於鼓勵標示的規範裡，這樣對於未標的進口雞肉沒有罰則、一點約束力都沒有，不僅對於國產雞肉業者沒有幫助，對消費者也沒有好處。

洽富實業是國內經過認證最大的產銷履歷肉雞場，每個月平均提供50至60萬羽（隻）國產白肉雞、占國內白肉雞市場市占率達75%。洽富實業總經理洪堯棟表示，他認為，上周的肉品標示管理協商會議的決議，只是道德勸說的緩兵之計，現在道德勸說、鼓勵標示屠宰日期試辦半年到一年，說要給業者庫存消耗緩衝期限，也並沒有承諾何時開始要強制要執行，但國內業者要的是有法律依據的公平遊戲規則。

洪堯棟表示，進口雞肉的源頭紙箱上其實都有標示屠宰日期，國外進口雞肉很便宜，主要是國外吃胸肉，但國人愛吃的是雞腿、雞翅、內臟，這些部位，等於在國外是不要的部位，管理是否會很嚴格？且到台灣來要分類分級，要做多次解凍再冷凍分裝，這種冷凍解凍分級包裝，實際上就是一個黑箱。

洪堯棟說，國內養雞產業要健全，並沒有要求特權；國內的產銷履歷雞肉，除了能追溯源頭之外，連進出貨、流向都能夠勾稽，從哪個農場出貨多少公斤到哪裡去都能夠清楚；雖然校園午餐、國軍團膳都要求「優先」使用CAS國產雞肉，但實際上只要經過醃漬加工後的雞肉，也允許不一定要使用國產雞肉，若透過加工進到校園午餐、國軍團膳，卻又不見得能追蹤勾稽，這反倒是一種食安風險。