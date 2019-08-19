老婦腹痛數月 健檢查出罹患腹主動脈瘤

2019-08-19 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名年近80歲的婦人腹痛數月，以為是腸胃問題，四處求診後依舊未好轉且找不到原因。後來健檢時發現疑似胸和腹部主動脈上段管徑明顯擴大，又打顯影劑進一步檢查，確定主動脈明顯擴張，是6公分大的主動脈瘤，且心臟肥大。後經醫師施以腹主動脈瘤及心臟瓣膜手術，現已平安出院。

所謂的主動脈瘤的手術，是在患處血管裡置放人工支架，防止血管瘤破裂；心臓人工瓣膜手術，也譲心臓血流正常。

這位老婦人主述腹部老是隱隱作痛，從自行服用胃藥到診所看病，還是無法消除腹痛，家人於是帶她做精密影像健檢。

健檢中心醫師林源富指出，主動脈是全身血液的主要供應者，將血液由心臟分配到全身，如果體內有主動脈瘤，猶如裝了不定時炸彈，不及時拆彈，隨時都有生命危險。有抽菸、高血壓的民眾，是潛在的高危險群，尤需提高警覺；老婦因有高血壓的慢性問題，更容易讓血管壁受傷。

他說，主動脈瘤就像是血管吹氣球，因血管壁狀況不同，或有天性異常、高血壓、血管硬化等，主動脈壁會異常膨大，使血管管壁變得太薄，就容易破掉。一般來說，主動脈瘤可以發生在主動脈的各處，臨床上會將主動脈瘤依照其位置，粗分為「胸主動脈瘤」和「腹主動脈瘤」，腹主動脈比較常見。

主動脈瘤因不會有什麼症狀產生，早期難被發現，通常都是主動脈瘤太過膨大，壓迫到周圍組織而產生症狀。如在胸口附近，會引發胸痛、背痛，甚至是聲音沙啞、咳嗽等；而腹主動脈瘤則會引發腹痛、腰痛。患者常常去腸胃科就診，很難聯想到是主動脈的問題。