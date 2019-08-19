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雲林古坑草嶺大量土石崩塌 往嘉義奮起湖唯一道路中斷

2019-08-19 11:38聯合報 記者李京昇╱即時報導

連日豪雨不斷，雲林古坑鄉149甲42.5K處今天因大雨邊坡大量土石崩塌，造成道路雙向阻斷，縣府工務處請廠商前往搶修，預計今天下午1點排除。

工務處指出，因大雨雲嘉隧道南側入口約149甲42.5K處，邊坡大量土石崩塌，造成草嶺往嘉義奮起湖唯一道路中斷，所幸無人車傷亡。

目前當地派出所也先行交通管制，搶修廠商已派員前往排除，並將大石頭破碎移除，最快預計下午1點開放通行。

雲林古坑鄉149甲42.5K處因大雨邊坡大量土石崩塌，造成道路雙向阻斷。圖／雲林...
雲林古坑鄉149甲42.5K處因大雨邊坡大量土石崩塌，造成道路雙向阻斷。圖／雲林縣府工務處提供
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雲林古坑鄉149甲42.5K處因大雨昨天邊坡大量土石崩塌，造成道路雙向阻斷。圖／...
雲林古坑鄉149甲42.5K處因大雨昨天邊坡大量土石崩塌，造成道路雙向阻斷。圖／雲林縣府工務處提供
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崩塌古坑草嶺
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