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高架水塔藝術創作賽 崑大空設系包辦冠季軍優勝獎

2019-08-19 11:12聯合報 記者周宗禎╱即時報導

崑山科技大學空間設計系學生參加「自來水員工訓練園區高架水塔藝術徵圖創作比賽」稱霸全場，作品《上行水》勇奪第一名與獎金10萬元，《Loft Light》季軍獎金6萬元，還包辦所有優選獎共5名獎金各1萬元，是競賽大贏家。

自來水員工訓練園區原是自來水公司閒置土地，水公司與地方合作以環境生態教育為核心，打造兼具環境生態教育訓練的多元化休閒場所，期望對新營地區的知性旅行注入新血。

競賽計畫將園區內歷史將近百年的高架水塔保留並引入創意設計，由水公司南區工程處舉辦藝術創作競賽，廣邀全國大專院校學生參賽，希望透過開放參與，將年輕人創意融入園區景觀設計，賦予歷史自來水塔新意象，成為新營地區重要地標景點。

指導老師空設系助理教授郭一勤表示，首獎作品《上行水》由今年畢業的宋沂庭、許民杰、戴宗偉、黃煜凱、邱聖淯等同學合力完成，利用彩色玻璃色差交錯以及燈光效果，呈現往上逆流的反物理意象，讓黑夜要比白天更為美艷，獲得評審團青睞，贏得首獎10萬元及設計權。其中許民杰去年與三年級林佳瑜還在「水逆行空間設計競圖」贏得首獎，獲得18萬元首獎獎金，表現優異。

第三名作品《Loft Light》由三年級郭致佑、二年級楊雅婷、謝基玲、張晏寧、張芷瑄完成，團隊轉化風鈴意象，利用燈光交叉呈現氣體、液體、固體三種樣態，以呼應水塔做為容器及中繼站的意涵。

優勝作品作者都是一二年級學生，包括許仲華、翁嘉宜、盧皓璿、阮振傑、洪瑞騰的《環植化的垂直綠帶》；簡逸夫、王博翰、蕭輔俊的《雫》；胡采玟、郭晏錡、李紹綺、林姿妤、張郁雯的《水分子小精靈》，林奕辰、江品薇、吳憲豪、張瀚哲的《洸》，以及張沛恩、陳佾霆、李秉晏、黃品慈、吳采蓉的《聲林》。

空設系主任張郁靂指出，此次好成績是空設系近年來將競賽適當融入課程的正向回饋，學生只要專心學習，也可以經由競賽發揮所長贏得獎金。

第一名作品《上行水》。圖/崑大提供
第一名作品《上行水》。圖/崑大提供
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第三名作品《Loft Light》。圖/崑大提供
第三名作品《Loft Light》。圖/崑大提供
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郭一勤老師(左)與獲獎學生。圖/崑大提供
郭一勤老師(左)與獲獎學生。圖/崑大提供
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