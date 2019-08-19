左耳藏著蟑螂觸角心驚驚？ 他花850元掛急診後卻傻眼

2019-08-19 11:21 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在網路上分享，表示自己的耳朵出現蟑螂觸角，花了850元掛急診，檢查後卻發現那只是一根3公分的頭髮。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

半夜睡覺時，耳朵有可能會遭到一些昆蟲入侵，這時就必須用光照或是送醫治療，但若不看仔細點，恐怕會搞出烏龍。一名網友在網路上發文，分享自己在睡夢中感覺到左耳搔癢，於是驚醒拿手機拍照，卻發現一根觸角在自己的左耳，他擔心是蟑螂跑進耳中於是拿燈照，但30分鐘過後都沒反應，於是前往醫院花850元掛急診，但醫生檢查後真相卻讓他傻眼。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己在睡夢中因爲左耳搔癢而驚醒，立刻用棉花棒挖耳，但卻一直聽到耳內有像蟲子在飛的渣渣聲，於是拿手機拍照，卻發現左耳內出現了一根觸角，這名網友見狀立即表示「我的天啊！我的耳朵竟然有小強～」，於是他就上網查詢，之後也發現很多人有小強爬進耳內的經驗，讓他更確定自己左耳的觸角是蟑螂的，因此他便利用趨光性的原理拿燈狂照耳朵，但30分鐘過去後蟑螂依舊沒有出來，而這名網友也因為害怕耳膜遭啃食，因此花了850元去醫院掛急診。

到醫院後，醫生拿了耳朵放大鏡照了許久，卻沒有發現東西，於是網友就跟醫生說耳朵外面有根觸角，醫生拿起夾子夾了那根觸角給網友看，這時他才驚覺這是一根3公分的頭髮，讓他崩潰傻眼的說「天啊～這根頭髮花了850元的急診掛號！」，頓時覺得自己超白痴。

貼文一出後，引發許多網友留言回應，「讓你花850學一個教訓」、「沒事兒！花錢消災」、「好笑是好笑 但是至少比沒危機意識好啊」、「抱歉...我的嘴角上揚了....」、「這是我看過最好笑的笑話⋯」、「這比吃火龍果掛急診還白痴」、「心理作用真可怕」