我的善終我決定 醫師：器捐大愛精神展現

2019-08-19 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



為推廣「器官捐贈」、「病人自主權利法」及「安寧緩和醫療」觀念，林口長庚紀念醫院與桃園市衛生局、財團法人器官捐贈移植登錄中心今天上午，舉辦「我的善終我決定，器捐安寧病主我願意」器官捐贈、病人自主權利法暨安寧緩和醫療意願宣導周開幕活動，邀請財團法人器官捐贈移植登錄中心執行長江仰仁，與林口長庚紀念醫院溫明賢副院長致詞，還有肝臟移植受贈者牟小姐，和大家分享接受器官捐贈的心路歷程與感動。

江仰仁也是林口長庚醫院器官移植中心副主任，他表示器官捐贈是大愛精神的展現，也是讓末期病人獲得善終的一種選擇，林口長庚醫院10年來共幫助221位病患完成器官捐贈心願，目前全國每年平均有330人完成器官捐贈，可幫助近900人完成移植手術，但是等候移植人數仍舊不斷攀升，已高達9800人。

江仰仁說，現在全國雖已有43萬人在健保卡上註記器捐意願，但呼籲有更多的人能夠認識與認同器官捐贈理念，照亮需要幫助的生命。

牟小姐懷孕3個月被診斷Ｂ型肝炎急性發作，肝功能指數超過1000，到了必須做肝臟移植手術，她幸運等到捐贈並由長庚醫療團隊成功完成手術，日後順利產下嬰兒。

有幸重生，她非常感謝主治醫師李威震和長庚團隊，想到現在擁有的一切幸福，背後是捐贈者與其家屬發揮大愛，才成功延續兩個生命，也維繫了她的家庭幸福，因此決定在今天林口長庚醫院舉辦的「器捐、安寧、病人自主權利法宣導周」開幕活動，率先站出來簽署器官捐贈意願，讓美麗的心願註記在健保IC卡，她同時也正式投身器官捐贈宣導志工的行列，傳遞感動和大愛，讓更多人認同器官捐贈。

林口長庚醫院副院長溫明賢表示，「病人自主權利法」已於去年1月6日正式施行，確保病人有「知情、選擇、拒絕」醫療的權利，讓民眾達到自己想要的「善終」。目前已經有69位民眾透過長庚的「預立醫療照護諮商」門診完成預立醫療決定，其中有多位是長庚養生文化村的姊妹檔，都曾有照顧癌末家人的經驗，也有夫妻檔特別選在結婚周年當天，到醫院簽署預立醫療決定，互送對方一份有意義的愛的禮物。

溫明賢強調，現階段來簽署預立醫療決定的，大都屬健康的中、老年人，接下來將積極推展至長庚醫院的病患、員工與眷屬，鼓勵大家提早思考及準備，以守護自己的善終。